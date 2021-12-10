Несчитаное количество керамических тигров, Дедов Морозов и Снегурочек пятигорского производства уже заполонили стеллажи сувенирных лавок Кавказских Минеральных Вод и не только. Ежегодно на протяжении более тридцати лет около 25 художников трудятся над образами причудливых керамических фигурок. Продукция пользуется спросом у курортников и по всей стране, поэтому объемы производства большие.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия
Сейчас на предприятии делают серию тигров. Сколько производят, не успевают считать. Как здесь говорят: «Выносим лопатами еще горяченькие!»
Оптовики скупают продукцию и развозят по Кавказским Минеральным Водам и по всей стране.
Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Работа несложная, признаются художники, говорят, «если что-то уметь, то это не сложно, а если не уметь, то трудно и невыполнимо всё».
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Краски для керамики
Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Султанова Ника — главный художник. Работает на предприятии с 1997 года. Этому нигде не обучалась, пришла и научилась всему. Основная ее профессия — художник, но умеет и глазуровать, делать набивку, заливку и другое.
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка на производстве сувенирной продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Роспись заготовки сувенирной продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Художник показывает готовое изделие
«Технологический процесс изготовления игрушки занимает около 2 недель. Сначала игрушку рисуют на бумаге, затем делается модель — сначала из пластилина, потом из гипса, снимают форму, заливают ее, достают из формы заготовку, отдают ее художнику, после просушки попадает к глазуровщику, затирщику, далее — опять к художнику, который дотирает и расписывает, потом к печнику. А из печки лопатами по всей стране ровным слоем», — рассказывает Ника.
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех для заливки форм
Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка в форме
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске
Александр Погожев ИА REGNUM
Изделия из керамики
Пятигорская компании по производству сувенирной продукции из керамики работает с 1990 года и с тех пор ни разу не прекращала свою деятельность, каждый год радуя жителей России своими уникальными изделиями ручной работы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодняя сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина
Александр Погожев ИА REGNUM
Ставропольская Триумфальная арка
Александр Погожев ИА REGNUM
Сувенирная продукция из керамики
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики несет картинку, изготовленную на заказ