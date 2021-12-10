Несчитаное количество керамических тигров, Дедов Морозов и Снегурочек пятигорского производства уже заполонили стеллажи сувенирных лавок Кавказских Минеральных Вод и не только. Ежегодно на протяжении более тридцати лет около 25 художников трудятся над образами причудливых керамических фигурок. Продукция пользуется спросом у курортников и по всей стране, поэтому объемы производства большие.

Александр Погожев ИА REGNUM Сувенирная продукция из керамики

Александр Погожев ИА REGNUM Сувенирная продукция из керамики

Александр Погожев ИА REGNUM Сувенирная продукция из керамики

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики извлекает из печи изделия

Сейчас на предприятии делают серию тигров. Сколько производят, не успевают считать. Как здесь говорят: «Выносим лопатами еще горяченькие!»

Оптовики скупают продукцию и развозят по Кавказским Минеральным Водам и по всей стране.

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка на производстве сувенирной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Работа несложная, признаются художники, говорят, «если что-то уметь, то это не сложно, а если не уметь, то трудно и невыполнимо всё».

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Краски для керамики

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка на производстве сувенирной продукции

Султанова Ника — главный художник. Работает на предприятии с 1997 года. Этому нигде не обучалась, пришла и научилась всему. Основная ее профессия — художник, но умеет и глазуровать, делать набивку, заливку и другое.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка на производстве сувенирной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Роспись заготовки сувенирной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Художник показывает готовое изделие

«Технологический процесс изготовления игрушки занимает около 2 недель. Сначала игрушку рисуют на бумаге, затем делается модель — сначала из пластилина, потом из гипса, снимают форму, заливают ее, достают из формы заготовку, отдают ее художнику, после просушки попадает к глазуровщику, затирщику, далее — опять к художнику, который дотирает и расписывает, потом к печнику. А из печки лопатами по всей стране ровным слоем», — рассказывает Ника.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех для заливки форм

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка в форме

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий компании по производству сувенирной продукции из керамики расписывает заготовку в одном из цехов в Пятигорске

Александр Погожев ИА REGNUM Изделия из керамики

Пятигорская компании по производству сувенирной продукции из керамики работает с 1990 года и с тех пор ни разу не прекращала свою деятельность, каждый год радуя жителей России своими уникальными изделиями ручной работы.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодняя сувенирная продукция из керамики

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия выставляет продукцию на витрину магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольская Триумфальная арка

Александр Погожев ИА REGNUM Сувенирная продукция из керамики