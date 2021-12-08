В Москве открыли сразу десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. В запуске новых станций приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя станции: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

"Такой большой участок метро вводится впервые с 1935 года, — написал Собянин. — Новые станции метро сделали город ближе для миллионов людей. БКЛ готова уже на 70%», — отметил Собянин.

Участок БКЛ метро Москвы, движение по которому запустили, связан пересадками с семью другими линиями столичного метрополитена и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД). С Большой кольцевой линии пересадки будут доступны на 44 различных направления, включая МЦК и МЦД. Об этом рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход — с «Новаторской» Большого кольца на одноименную станцию возводимой Троицкой линии — находится в стадии строительства», — рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Осталось достроить 9 станций, завершить строительство планируется к 2023 году. Длина нового кольца составит более 70 км, здесь расположится 31 станция. БКЛ может стать самым протяженным метрокольцом в мире. Для сравнения: у нынешнего «чемпиона» среди подземных колец — Второй кольцевой линии Пекинского метро — длина 57 км. Предполагается, что БКЛ на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные и кольцевую ветки.

«Каховская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оплата по биометрии. Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Карта «Тройка». Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

"Зюзино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На станции очень пыльно. Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

"Воронцовская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь за картой «Тройка». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выход в город. Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Переход на станцию «Калужская». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Переход на станцию «Калужская». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очень людно. Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

"Новаторская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Неправильное табло. Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лифт в закрытый выход. Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

"Проспект Вернадского»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часть платформы узкая. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На втором этаже переход на другую ветку. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Переход на другую ветку. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На переходе нет лифтов и подъемных механизмов. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выход в город. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва

«Мичуринский проспект»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва

«Аминьевская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва

"Давыдково»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

"Кунцевская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

"Терехово»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Терехово» БКЛ. Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Терехово» БКЛ. Москва