На Северном Кавказе 4 декабря стартовал горнолыжный сезон. Для отдыхающих открылись трассы разных уровней сложности.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия

Один из самых популярных горнолыжных курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесии запустил работу одновременно на двух склонах — Южном и Северном. Южный склон — для спокойного катания, на Северном склоне из семи маршрутов четыре — с красным уровнем сложности. Самая трудная, черная трасса — протяженностью два километра.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия

Александр Погожев ИА REGNUM Поселок «Романтик» на горнолыжном курорте «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок на территории горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Сервисный центр. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Снаряжение. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»

На курорте работают сопутствующие сервисы: прокат снаряжения, ремонт оборудования, кафе, аптеки, медпункт, кассы, магазины и сувенирные лавки. Для отдыхающих доступны две длинные трассы среднего, синего уровня сложности — трехкилометровая «Персеида» на Южном склоне и «Кассиопея» длиной четыре километра четыреста метров на Северном. Для новичков есть зеленая трасса «Горизонт», ее протяженность один километр четыреста метров. Всего в этом сезоне на «Архызе» будет доступно 27 километров трасс и восемь канатных дорог.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона

Александр Погожев ИА REGNUM Резервуар с водой для оснежения трасс на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»

Курорт «Архыз» открыт в 2013 году. Он расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в нескольких километрах от высокогорного села Архыз, в ущелье Кавказских гор на склонах Абиширу-Ахуба. Курорт включает две туристические деревни: «Романтик» и «Лунная поляна». Максимальная высота зоны катания 3170 метров. За эти годы он обрел популярность среди туристов всего мира, которых привлекают не только развитая инфраструктура и горнолыжные трассы, но и виды, которыми славятся места. На курорт приезжают не только отдыхать, но и работать. Медики, спасатели, инструкторы, строители — не полный перечень вакантных мест.

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз»

Турникет на канатную дорогу. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон

Александр Погожев ИА REGNUM Падение лыжника. Горнолыжный курорт «Архыз»

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон