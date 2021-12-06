С 23 ноября по 13 марта 2022 года в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходит выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это грандиозный международный выставочный проект, призванный связать три мегаполиса, определяющих судьбу Европы и представляющий срез европейского современного искусства за последние 30 лет.

Василий Иванов ИА REGNUM
Уго Рондиноне. Могущество
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Энтони Гормли
Василий Иванов ИА REGNUM
Патрисия Карсенхаут. Моя вина
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Фернандо Санчеса Кастильо
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Фернандо Санчеса Кастильо
Василий Иванов ИА REGNUM
Мона Хатум. Время покажет

Темы и вопросы, которые поднимает проект — демократия и ее разрушение, страх будущего, солидарность и разобщение, пандемия и ее последствия, — сейчас актуальны как никогда.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Энрике Наумана
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Ирины Кориной
Василий Иванов ИА REGNUM
Йинка Шонибаре. Правосудие для всех
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Тристана Шульце
Василий Иванов ИА REGNUM
Олафур Элиассон. Желтый коридор
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Выборка художников неоднородна: представлены как признанные звёзды современного искусства, так и совсем молодые художники.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гошка Мацуга. От Гондваны до погибающего мира. Кто теперь дьявол 2020
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа художника Гошка Мацуга
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Ансельма Кифера
Василий Иванов ИА REGNUM
Екатерина Муромцева. Пикет
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Питера Коглера
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Георга Базелица
Василий Иванов ИА REGNUM
Мартина Вачева. Трешлэнд

Всего в экспозицию вошли работы 90 важнейших современных авторов, среди которых Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и др.

Василий Иванов ИА REGNUM
Одной из главных тем выставки является кризис
Василий Иванов ИА REGNUM
Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник последнему человеку
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Выставка представлена совместно Фондом искусства и культуры, Бонн, и Государственной Третьяковской галереей, Москва.