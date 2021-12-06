Современное искусство Европы в Новой Третьяковке
С 23 ноября по 13 марта 2022 года в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходит выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Это грандиозный международный выставочный проект, призванный связать три мегаполиса, определяющих судьбу Европы и представляющий срез европейского современного искусства за последние 30 лет.
Темы и вопросы, которые поднимает проект — демократия и ее разрушение, страх будущего, солидарность и разобщение, пандемия и ее последствия, — сейчас актуальны как никогда.
Выборка художников неоднородна: представлены как признанные звёзды современного искусства, так и совсем молодые художники.
Всего в экспозицию вошли работы 90 важнейших современных авторов, среди которых Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и др.
Выставка представлена совместно Фондом искусства и культуры, Бонн, и Государственной Третьяковской галереей, Москва.