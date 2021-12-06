С 23 ноября по 13 марта 2022 года в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходит выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это грандиозный международный выставочный проект, призванный связать три мегаполиса, определяющих судьбу Европы и представляющий срез европейского современного искусства за последние 30 лет.

Василий Иванов ИА REGNUM Уго Рондиноне. Могущество

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Энтони Гормли

Василий Иванов ИА REGNUM Патрисия Карсенхаут. Моя вина

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Фернандо Санчеса Кастильо

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Фернандо Санчеса Кастильо

Василий Иванов ИА REGNUM Мона Хатум. Время покажет

Темы и вопросы, которые поднимает проект — демократия и ее разрушение, страх будущего, солидарность и разобщение, пандемия и ее последствия, — сейчас актуальны как никогда.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Энрике Наумана

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Ирины Кориной

Василий Иванов ИА REGNUM Йинка Шонибаре. Правосудие для всех

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Тристана Шульце

Василий Иванов ИА REGNUM Олафур Элиассон. Желтый коридор

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Выборка художников неоднородна: представлены как признанные звёзды современного искусства, так и совсем молодые художники.

Василий Иванов ИА REGNUM Гошка Мацуга. От Гондваны до погибающего мира. Кто теперь дьявол 2020

Василий Иванов ИА REGNUM Работа художника Гошка Мацуга

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Ансельма Кифера

Василий Иванов ИА REGNUM Екатерина Муромцева. Пикет

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Питера Коглера

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Георга Базелица

Василий Иванов ИА REGNUM Мартина Вачева. Трешлэнд

Всего в экспозицию вошли работы 90 важнейших современных авторов, среди которых Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и др.

Василий Иванов ИА REGNUM Одной из главных тем выставки является кризис

Василий Иванов ИА REGNUM Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник последнему человеку

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

Выставка представлена совместно Фондом искусства и культуры, Бонн, и Государственной Третьяковской галереей, Москва.