В Ледовом дворце Санкт-Петербурга СКА обыграл хельсинский «Йокерит». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счётом 3−1 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Йокерит» Маркус Хянникяйнен

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен и игрок команды СКА Евгений Тимкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Йокерит» Юлиус Юнттила и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен пропускает шайбу в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Армейцы открыли счёт на седьмой минуте встрече матча, броском Антона Бурдасова.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Кирилл Марченко

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Кирилл Марченко

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Йокерит» Отто Лескинен

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен

Несмотря на поражение, «Йокерит» по-прежнему лидирует в таблице Западной конференции, набрав 50 очков. У СКА — 47 баллов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Йокерит» Никлас Енсен и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка и игрок команды СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды «Йокерит»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Йокерит» Марко Анттила и вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко

6 декабря СКА сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Йокерит» с «Амуром».

СКА — «Йокерит» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 Бурдасов (Пыленков, Воробьев), 06:31

1:1 Юнттила (Лескинен), 26:11

2:1 Моисеев (Кузьменко, Воробьев), 27:19

3:1 Кузьменко, 55:27

Статистика матча:

Броски: 41−60

Броски в створ: 23−33

Вбрасывания: 21−35

Блокированные броски: 14−12

Силовые приемы: 20−4

Штраф: 8−8

Вратари: Юханссон — Ювонен

Главные судьи: 3. Морозов Сергей, 26. Оскирко Юрий

Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём