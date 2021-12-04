В Ледовом дворце Санкт-Петербурга СКА обыграл хельсинский «Йокерит». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счётом 3−1 в пользу хозяев льда.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Йокерит» Маркус Хянникяйнен
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Игрок команды «Йокерит» Юлиус Юнттила и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен пропускает шайбу в матче против команды СКА
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Армейцы открыли счёт на седьмой минуте встрече матча, броском Антона Бурдасова.
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Йокерит»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Игрок команды СКА Кирилл Марченко
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Йокерит» Отто Лескинен
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Йокерит»
Вратарь команды «Йокерит» Янне Ювонен
Несмотря на поражение, «Йокерит» по-прежнему лидирует в таблице Западной конференции, набрав 50 очков. У СКА — 47 баллов.
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Игрок команды «Йокерит» Никлас Енсен и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Игрок команды СКА Эмиль Галимов
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Игрок команды «Йокерит» Давид Скленичка
Тренерский штаб команды «Йокерит»
Тренерский штаб команды СКА
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин
Игрок команды «Йокерит» Марко Анттила и вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
6 декабря СКА сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Йокерит» с «Амуром».
СКА — «Йокерит» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 Бурдасов (Пыленков, Воробьев), 06:31
1:1 Юнттила (Лескинен), 26:11
2:1 Моисеев (Кузьменко, Воробьев), 27:19
3:1 Кузьменко, 55:27
Статистика матча:
Броски: 41−60
Броски в створ: 23−33
Вбрасывания: 21−35
Блокированные броски: 14−12
Силовые приемы: 20−4
Штраф: 8−8
Вратари: Юханссон — Ювонен
Главные судьи: 3. Морозов Сергей, 26. Оскирко Юрий
Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём