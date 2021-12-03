4 декабря в Москве состоится официальное открытие нового культурного пространства — Дом культуры «ГЭС-2».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Дом культуры находится в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной. Здание было построено в 1904—1907 годах по проекту архитектора Василия Башкирова и инженера Михаила Поливанова. В 2009 году зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия. В 2015 году станция полностью выведена из эксплуатации и началась реконструкция. Проект реконструкции разработало архитектурное бюро Renzo Piano Bulding Workshop и итальянский архитектор Антонио Бельведере.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» стал новой постоянной площадкой фонда V-A-C в Москве. Фонд занимается переосмыслением системы художественного производства и производства знаний современного искусства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книжный магазин. Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Офисные помещения. Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Игровая зона. Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гардероб с электронными номерками. Дом культуры «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» открылся первый сезон программы, посвященный трансформации. Сезон под названием «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», в него входит три основных проекта.

Первый проект — это масштабный перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона», созданный для ГЭС-2. В течение месяца профессиональная съемочная группа будет переснимать по одному эпизоду мыльную оперу «Санта-Барбара».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Дом культуры «ГЭС-2»

Второй проект представляет собой групповую выставку «В Москву! В Москву! В Москву!». Кураторами выставки выступили Рагнар Кьяртанссон и Ингибьорг Сигурьонсдоттир. Выставка включает работы и начала XX века и новые произведения, созданные специально для нее.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Видеоинсталяция. Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Видеоинсталяция. Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». Дом культуры «ГЭС-2»

Третий проект — «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». Он состоит из выставки, рейва, стендап-выступлений и уличной танцевальной процессии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «ГЭС-2»

Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин посетил новый Дом культуры «ГЭС-2». Экскурсию для главы государства провели мэр столицы Сергей Собянин и руководитель фонда V-A-C Леонид Михельсон.