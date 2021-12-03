В Москве открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23. В этом году книжная ярмарка проходит в 23-й раз.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction на своей площадке традиционно собирает главные книжные новинки. Организаторы выставки заявили, что теперь ярмарка будет проходить два раза в год — весной и осенью.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

В этот раз ярмарка собрала 315 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 18 стран. Специальный гость — Германия. На коллективном стенде, организованном Франкфуртской книжной ярмаркой, собраны новинки немецкоязычной литературы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коллективный стенд Германии. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коллективный стенд Германии. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

В программе более 400 мероприятий, которые пройдут на девяти дискуссионных площадках и стендах участников.

Среди участников известные писатели, поэты, критики, драматурги, путешественники, деятели культуры, кинорежиссеры, актеры и др. В их числе — Борис Акунин, Тимур Бекмамбетов, Евгений Водолазкин, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Рената Литвинова, Алексей Иванов, Антон Долин, Дина Рубина и многие другие.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лекторий. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обсуждение авторского права в цифровой среде. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Презентация книги «Они развалились. Как и почему закончился социализм в Восточной Европе». Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ирина Прохорова на презентации книг. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Презентация новых книг. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Авторская встреча с Владимиром Познером. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Познер. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автограф-сессия Николая Свечина. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Большую часть ярмарки занимает детская литература. Детская программа «Территория познания» предусматривает более 50 мероприятий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

5 декабря на ярмарке пройдёт день комиксов, в нём примут участие 15 издательств этого жанра.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

Ярмарка проходит со 2 по 6 декабря в Гостином Дворе. Вход возможен при предъявлении QR-кода.