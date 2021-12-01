В Москве простились с российским певцом и композитором Александром Градским. Церемония прощания прошла в театре «Градский Холл», где артист последние семь лет проработал художественным руководителем.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Прощание прошло в частном формате, по просьбе семьи журналисты допущены в зал не были. У театра выстроилась длинная очередь, почтить память певца пришли его поклонники, коллеги, ученики, актеры театра.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леонид Агутин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пелагея

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вадим Абдрашитов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Георгий Мартиросян

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Григорий Лепс

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лев Лещенко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сергей Гармаш

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сергей Мазаев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диана Берлин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Константин Эрнст

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поклонники несут цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поклонники несут цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поклонники несут цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поклонники несут цветы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поклонники несут цветы

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Известность к музыканту пришла в 1974 году после выхода фильма «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского, в котором Градский не только выступил как композитор, но и исполнил вокальные партии. В качестве композитора работал над фильмами «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»

Градский считается одним из основоположников русского рока. Дискография музыканта насчитывает более 40 альбомов. С 2014 года артист руководил театром «Градский Холл» и был одним из наставников в телепроекте «Голос».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вынос гроба с телом Александра Градского

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вынос гроба с телом Александра Градского

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Александра Градского

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Александром Градским

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Александром Градским

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Александром Градским

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Александром Градским

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году от инфаркта. Похороны прошли на Ваганьковском кладбище.