В Москве простились с российским певцом и композитором Александром Градским. Церемония прощания прошла в театре «Градский Холл», где артист последние семь лет проработал художественным руководителем.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Прощание прошло в частном формате, по просьбе семьи журналисты допущены в зал не были. У театра выстроилась длинная очередь, почтить память певца пришли его поклонники, коллеги, ученики, актеры театра.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Леонид Агутин
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пелагея
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вадим Абдрашитов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Георгий Мартиросян
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Григорий Лепс
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лев Лещенко
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Сергей Гармаш
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Сергей Мазаев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Диана Берлин
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Константин Эрнст
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Поклонники несут цветы
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Известность к музыканту пришла в 1974 году после выхода фильма «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского, в котором Градский не только выступил как композитор, но и исполнил вокальные партии. В качестве композитора работал над фильмами «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…».
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»
Градский считается одним из основоположников русского рока. Дискография музыканта насчитывает более 40 альбомов. С 2014 года артист руководил театром «Градский Холл» и был одним из наставников в телепроекте «Голос».
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вынос гроба с телом Александра Градского
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания театра «Градский Холл»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вынос гроба с телом Александра Градского
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гроб с телом Александра Градского
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прощание с Александром Градским
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году от инфаркта. Похороны прошли на Ваганьковском кладбище.