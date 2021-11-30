Циклон «Бенедикт» принёс в Москву обильные дожди, которые во второй половине дня сменились снегопадом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Москву-реку. Непогода в Москве

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Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Как сообщает центр «Фобос», синоптическая ситуация обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха днём составила +6…+8°, к вечеру температура опустилась до −1…−3°. Порывы ветра местами достигали штормовых значений. 1 декабря погода станет уже зимней — к вечеру среды сформируется снежный покров высотой до 10 см.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Непогода в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Таганская улица. Непогода в Москве

Из-за резкого перепада температуры на дорогах образовалась гололедица. Коммунальная техника приступила к противогололедной обработке дорог, под особым контролем — состояние тротуаров и пешеходных зон. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей по возможности воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Василий Иванов ИА REGNUM Осадки спровоцировали дополнительные нагрузки на движение транспорта в столице

Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Непогода в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Таганский парк закрыт. Непогода в Москве

В связи со штормовым предупреждением были закрыты многие парки, посетителей не могли попасть в «Царицыно», «Сокольники», «Таганский», «Бабушкинский» и другие парки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Синица и лужа. Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Упавшее дерево. Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода в Москве