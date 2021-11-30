Циклон «Бенедикт» принёс в Москву обильные дожди, которые во второй половине дня сменились снегопадом.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вид на Москву-реку. Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Как сообщает центр «Фобос», синоптическая ситуация обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха днём составила +6…+8°, к вечеру температура опустилась до −1…−3°. Порывы ветра местами достигали штормовых значений. 1 декабря погода станет уже зимней — к вечеру среды сформируется снежный покров высотой до 10 см.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Краснохолмский мост. Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мужчина в шляпе. Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Таганская улица. Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Офисная работа. Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Подземный переход. Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Кафе. Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Таганская улица. Непогода в Москве
Из-за резкого перепада температуры на дорогах образовалась гололедица. Коммунальная техника приступила к противогололедной обработке дорог, под особым контролем — состояние тротуаров и пешеходных зон. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей по возможности воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Василий Иванов ИА REGNUM
Осадки спровоцировали дополнительные нагрузки на движение транспорта в столице
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Непогода в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Таганский парк закрыт. Непогода в Москве
В связи со штормовым предупреждением были закрыты многие парки, посетителей не могли попасть в «Царицыно», «Сокольники», «Таганский», «Бабушкинский» и другие парки.