ГУМ-ярмарка на Красной площади — фоторепортаж
На Красной площади в Москве открылась традиционная новогодняя ГУМ-ярмарка. На ярмарке можно купить подарки и попробовать вкусные угощения.
Помимо новогодних подарков: елочных игрушек ручной работы, декорированных валенок, вязаных варежек, оренбургских и павлопосадских платков, ярмарка предлагает попробовать угощения со всего света. В нарядных шале продаются пряный горячий глинтвейн, ароматный сбитень, русские блины, жареные колбаски по-баварски, венские вафли, тульские пряники и жареные каштаны. Ярмарка будет работать до 13 марта 2022 года.
Также в этом году возвращается фестиваль «Путешествие в Рождество», который был отменён в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе.
Время работы ярмарки:
понедельник — четверг:
пятница:
суббота, воскресенье и праздники: