На Красной площади в Москве открылась традиционная новогодняя ГУМ-ярмарка. На ярмарке можно купить подарки и попробовать вкусные угощения.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Помимо новогодних подарков: елочных игрушек ручной работы, декорированных валенок, вязаных варежек, оренбургских и павлопосадских платков, ярмарка предлагает попробовать угощения со всего света. В нарядных шале продаются пряный горячий глинтвейн, ароматный сбитень, русские блины, жареные колбаски по-баварски, венские вафли, тульские пряники и жареные каштаны. Ярмарка будет работать до 13 марта 2022 года.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Для детей установили многочисленные аттракционы. ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Палатка с жареными каштанами. ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Раздув самовара. ГУМ-ярмарка на Красной площади

Также в этом году возвращается фестиваль «Путешествие в Рождество», который был отменён в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Время работы ярмарки:

понедельник — четверг: 11:00—22:00 ;

пятница: 11:00—23:00 ;