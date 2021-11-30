«Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Северсталь» в гостях обыграла СКА впервые с января 2012 года. Для команды из Череповца эта победа стала четвёртой подряд.

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Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу в матче с командой «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Северсталь» Андрей Разин радуется забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков, игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Илья Хохлов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Валерий Брагин и глава штаба СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Матвей Мичков и игрок команды «Северсталь» Артем Чмыхов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Мэт Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Мэт Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Глава штаба СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Григорий Грязнов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский пропускает шайбу в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Йоонас Няттинен и игрок команды СКА Данила Моисеев после матча

«Северсталь» вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. СКА остался на пятой строчке Запада с 43 очками.

СКА — «Северсталь» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Лишка (Пресс), 14:20

0:2 Хохлов (Пресс, Няттинен), 34:26 ГБ

1:2 Гусев (Камалов, Фальковский), 51:43

1:3 Алексеев (Думбадзе), 58:56 ПВ

Статистика матча:

Броски: 50−36

Броски в створ: 32−19

Голы: 1−3

Вбрасывания: 17−25

Блокированные броски: 10−10

Силовые приемы: 15−10

Штраф: 4−6

Вратари: Юханссон — Подъяпольский

Главные судьи: 5. Ансонс Андрис, 25. Белов Алексей

Линейные судьи: 85. Садовников Александр, 84. Шалагин Никита