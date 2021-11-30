«Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Северсталь» в гостях обыграла СКА впервые с января 2012 года. Для команды из Череповца эта победа стала четвёртой подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM
Минута молчания в память об игроке московского хоккейного клуба «Динамо» Валентине Родионове
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон, игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Северсталь» Адам Лишка
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу в матче с командой «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Северсталь» Андрей Разин радуется забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Александр Волков, игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Илья Хохлов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин и глава штаба СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Матвей Мичков и игрок команды «Северсталь» Артем Чмыхов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Дарья Драй ИА REGNUM
Глава штаба СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Григорий Грязнов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский пропускает шайбу в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Северсталь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Йоонас Няттинен и игрок команды СКА Данила Моисеев после матча

«Северсталь» вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. СКА остался на пятой строчке Запада с 43 очками.

СКА — «Северсталь» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Лишка (Пресс), 14:20

0:2 Хохлов (Пресс, Няттинен), 34:26 ГБ

1:2 Гусев (Камалов, Фальковский), 51:43

1:3 Алексеев (Думбадзе), 58:56 ПВ

Статистика матча:

Броски: 50−36

Броски в створ: 32−19

Голы: 1−3

Вбрасывания: 17−25

Блокированные броски: 10−10

Силовые приемы: 15−10

Штраф: 4−6

Вратари: Юханссон — Подъяпольский

Главные судьи: 5. Ансонс Андрис, 25. Белов Алексей

Линейные судьи: 85. Садовников Александр, 84. Шалагин Никита