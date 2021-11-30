«Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
«Северсталь» в гостях обыграла СКА впервые с января 2012 года. Для команды из Череповца эта победа стала четвёртой подряд.
Минута молчания в память об игроке московского хоккейного клуба «Динамо» Валентине Родионове
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон, игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Северсталь» Адам Лишка
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу в матче с командой «Северсталь»
Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Главный тренер команды «Северсталь» Андрей Разин радуется забитой шайбе в ворота команды СКА
Игрок команды СКА Александр Волков, игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Игрок команды «Северсталь» Илья Хохлов
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Главный тренер команды СКА Валерий Брагин и глава штаба СКА Роман Ротенберг
Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров
Игрок команды СКА Матвей Мичков и игрок команды «Северсталь» Артем Чмыхов
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Глава штаба СКА Роман Ротенберг
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Игрок команды СКА Григорий Грязнов
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский пропускает шайбу в матче с командой СКА
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Северсталь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Главный тренер команды «Северсталь»
Тренерский штаб команды СКА
Игрок команды «Северсталь» Йоонас Няттинен и игрок команды СКА Данила Моисеев после матча
«Северсталь» вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. СКА остался на пятой строчке Запада с 43 очками.
СКА — «Северсталь» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 Лишка (Пресс), 14:20
0:2 Хохлов (Пресс, Няттинен), 34:26 ГБ
1:2 Гусев (Камалов, Фальковский), 51:43
1:3 Алексеев (Думбадзе), 58:56 ПВ
Статистика матча:
Броски: 50−36
Броски в створ: 32−19
Голы: 1−3
Вбрасывания: 17−25
Блокированные броски: 10−10
Силовые приемы: 15−10
Штраф: 4−6
Вратари: Юханссон — Подъяпольский
Главные судьи: 5. Ансонс Андрис, 25. Белов Алексей
Линейные судьи: 85. Садовников Александр, 84. Шалагин Никита