ГУМ-каток открылся ледовым шоу Татьяны Навки — фоторепортаж
28 ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.
В числе почетных гостей церемонию открытия катка посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что ГУМ-каток открывается шестнадцатый год подряд.
Своих первых гостей каток принял 29 ноября и будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.
В целях соблюдения карантинных мер вход на лёд будет осуществляться по QR-коду о вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.
Также в качестве противоэпидемических мер были анонсированы ограничение количества человек на одном сеансе до 450, дезинфекция прокатных коньков и установленные бактерицидные лампы.
В качестве социальных инициатив ГУМ-каток предлагает бесплатные утренние сеансы в будни и бесплатные мастер-классы от известных спортсменов.