28 ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-каток

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка ГУМ-катка к запуску

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Савичева

Василий Иванов ИА REGNUM Влад Лисовец

Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.

В числе почетных гостей церемонию открытия катка посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка

Василий Иванов ИА REGNUM Маргарита Дробязко

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка и Пётр Чернышев

Василий Иванов ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Василий Иванов ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка и Пётр Чернышев

Василий Иванов ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Василий Иванов ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка и Маргарита Дробязко

Василий Иванов ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Василий Иванов ИА REGNUM Завершение ледового шоу

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители смотрят «Лебединое озеро» на льду

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка приветствует гостей церемонии открытия ГУМ-катка

Напомним, что ГУМ-каток открывается шестнадцатый год подряд.

Своих первых гостей каток принял 29 ноября и будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости выходят на лёд

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Куснирович, Татьяна Навка и Пётр Чернышев

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Пересильд

Василий Иванов ИА REGNUM Владислав Третьяк

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Бурковский

Василий Иванов ИА REGNUM Алёна Долбик

Василий Иванов ИА REGNUM Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, Татьяна Навка и Пётр Чернышев

В целях соблюдения карантинных мер вход на лёд будет осуществляться по QR-коду о вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.

Также в качестве противоэпидемических мер были анонсированы ограничение количества человек на одном сеансе до 450, дезинфекция прокатных коньков и установленные бактерицидные лампы.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-каток

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Сюткин

Василий Иванов ИА REGNUM Олег Меньшиков

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-каток

Василий Иванов ИА REGNUM Прокат коньков

Василий Иванов ИА REGNUM Прокат коньков

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на каток по записи и QR-кодам

В качестве социальных инициатив ГУМ-каток предлагает бесплатные утренние сеансы в будни и бесплатные мастер-классы от известных спортсменов.