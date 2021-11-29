28 ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
ГУМ-каток
Василий Иванов ИА REGNUM
Подготовка ГУМ-катка к запуску
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Савичева
Василий Иванов ИА REGNUM
Влад Лисовец

Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.

В числе почетных гостей церемонию открытия катка посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM
Татьяна Навка
Василий Иванов ИА REGNUM
Маргарита Дробязко
Василий Иванов ИА REGNUM
Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов ИА REGNUM
Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов ИА REGNUM
Татьяна Навка и Маргарита Дробязко
Василий Иванов ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов ИА REGNUM
Завершение ледового шоу
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители смотрят «Лебединое озеро» на льду
Василий Иванов ИА REGNUM
Татьяна Навка приветствует гостей церемонии открытия ГУМ-катка

Напомним, что ГУМ-каток открывается шестнадцатый год подряд.

Своих первых гостей каток принял 29 ноября и будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гости выходят на лёд
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Куснирович, Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Пересильд
Василий Иванов ИА REGNUM
Владислав Третьяк
Василий Иванов ИА REGNUM
Андрей Бурковский
Василий Иванов ИА REGNUM
Алёна Долбик
Василий Иванов ИА REGNUM
Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, Татьяна Навка и Пётр Чернышев

В целях соблюдения карантинных мер вход на лёд будет осуществляться по QR-коду о вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.

Также в качестве противоэпидемических мер были анонсированы ограничение количества человек на одном сеансе до 450, дезинфекция прокатных коньков и установленные бактерицидные лампы.

Василий Иванов ИА REGNUM
ГУМ-каток
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерий Сюткин
Василий Иванов ИА REGNUM
Олег Меньшиков
Василий Иванов ИА REGNUM
ГУМ-каток
Василий Иванов ИА REGNUM
Прокат коньков
Василий Иванов ИА REGNUM
Прокат коньков
Василий Иванов ИА REGNUM
Вход на каток по записи и QR-кодам

В качестве социальных инициатив ГУМ-каток предлагает бесплатные утренние сеансы в будни и бесплатные мастер-классы от известных спортсменов.