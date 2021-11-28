Центральный стадион Екатеринбурга уже несколько лет существует в новом качестве. Теперь он называется «Екатеринбу́рг Аре́на» и предназначен для проведения футбольных матчей.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM Аппаратная

Алексей Колчин ИА REGNUM Аппаратная

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид из аппаратной

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка поля

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка поля

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка поля

Основан стадион был в 1950-х годах и изначально был открыт для многих видов спорта. В 2006 — 2011 годах он находился на реконструкции. А в 2015 году его закрыли на новую реконструкцию, в ходе которой он и обрёл свой нынешний облик. И уже во время чемпионата мира 2018 арена приняла четыре футбольных матча.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выход на поле

Алексей Колчин ИА REGNUM Домашняя раздевалка ФК Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Домашняя раздевалка ФК Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Домашняя раздевалка ФК Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Домашняя раздевалка ФК Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Тренерская

Алексей Колчин ИА REGNUM Комната для пресс-конференций

Алексей Колчин ИА REGNUM Массажный кабинет

Алексей Колчин ИА REGNUM Помещение для разминки

Алексей Колчин ИА REGNUM Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции

Алексей Колчин ИА REGNUM Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции

Алексей Колчин ИА REGNUM Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции

Алексей Колчин ИА REGNUM Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции

Алексей Колчин ИА REGNUM Помещение для судей