Главная футбольная арена Урала — фоторепортаж
28 ноября 2021
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Центральный стадион Екатеринбурга уже несколько лет существует в новом качестве. Теперь он называется «Екатеринбу́рг Аре́на» и предназначен для проведения футбольных матчей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аппаратная
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аппаратная
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид из аппаратной
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка поля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка снега
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка поля
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка поля
Основан стадион был в 1950-х годах и изначально был открыт для многих видов спорта. В 2006 — 2011 годах он находился на реконструкции. А в 2015 году его закрыли на новую реконструкцию, в ходе которой он и обрёл свой нынешний облик. И уже во время чемпионата мира 2018 арена приняла четыре футбольных матча.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выход на поле
Алексей Колчин ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренерская
Алексей Колчин ИА REGNUM
Комната для пресс-конференций
Алексей Колчин ИА REGNUM
Массажный кабинет
Алексей Колчин ИА REGNUM
Помещение для разминки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Помещение для судей
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча