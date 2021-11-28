Впервые в новейшей истории в Севастополе прошла церемония подъёма Георгиевского военно-морского флага на большом десантном корабле (бдк) «Азов» Черноморского флота.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Корабль «Азов»
Корабль получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге, совершённом одноименным кораблём в 1827 году. Тогда линейный корабль «Азов» под командованием капитана 1-го ранга Михаила Лазарева в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага
Чин освящения Георгиевского военно-морского флага прошел в Соборе равноапостольного князя Владимира — усыпальнице адмиралов. После освящения участники церемонии возложили цветы к могилам адмиралов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Собор равноапостольного князя Владимира в Севастополе
Под колокольный звон кормовой флаг вручили командиру корабля, после чего он был торжественно поднят.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к торжественной церемонии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к торжественной церемонии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к торжественной церемонии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Георгиевский военно-морской флаг
Александр Полегенько ИА REGNUM
Торжественная церемония подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подъём кормового Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подъём кормового Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Огневой залп
Александр Полегенько ИА REGNUM
Торжественная церемония
В церемонии приняли участие представители главного командования ВМФ и командования Черноморского флота, ветераны, юнармейцы, приглашённые гости и делегация из города Азова, а также представители исполнительной и законодательной власти города Севастополя.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оркестр
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание церемонии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание торжественной церемонии подъёма Георгиевского военно-морского флага на корабль «Азов»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание проведения торжественной церемонии подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание торжественной церемонии подъёма Георгиевского военно-морского флага на корабль «Азов»