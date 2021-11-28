Впервые в новейшей истории в Севастополе прошла церемония подъёма Георгиевского военно-морского флага на большом десантном корабле (бдк) «Азов» Черноморского флота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Корабль «Азов»

Корабль получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге, совершённом одноименным кораблём в 1827 году. Тогда линейный корабль «Азов» под командованием капитана 1-го ранга Михаила Лазарева в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага

Чин освящения Георгиевского военно-морского флага прошел в Соборе равноапостольного князя Владимира — усыпальнице адмиралов. После освящения участники церемонии возложили цветы к могилам адмиралов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Собор равноапостольного князя Владимира в Севастополе

Под колокольный звон кормовой флаг вручили командиру корабля, после чего он был торжественно поднят.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к торжественной церемонии

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к торжественной церемонии

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к торжественной церемонии

Александр Полегенько ИА REGNUM Георгиевский военно-морской флаг

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Подъём кормового Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Подъём кормового Георгиевского военно-морского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Огневой залп

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония

В церемонии приняли участие представители главного командования ВМФ и командования Черноморского флота, ветераны, юнармейцы, приглашённые гости и делегация из города Азова, а также представители исполнительной и законодательной власти города Севастополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Оркестр

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание церемонии

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание торжественной церемонии подъёма Георгиевского военно-морского флага на корабль «Азов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание проведения торжественной церемонии подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага