«Урал» и «Сочи» сыграли вничью — фоторепортаж из Екатеринбурга
27 ноября 2021
Футбольный клуб «Урал» и команда «Сочи» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 1:1.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тимофей Маргасов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви
Среди хозяев счёт открыл Рафал Аугустыняк. А из гостей мяч в ворота уральцев забил Кристиан Нобоа.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рафал Августиняк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Денис Адамов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви и Викториен Ангбан
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Сейчас «Сочи» имеет 28 очков и третье место в турнирной таблице. А «Урал» с 13-ю баллами занимает 14-ю позицию.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Денис Адамов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Команда Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Команда Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч Урал — Сочи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Стадион Екатеринбург Арена