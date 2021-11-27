Московская специализированная выставка «Гранд-Текстиль» — это масштабная ярмарка, представляющая все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, кружево, куклы, всевозможные материалы, ткани, аксессуары для рукоделия и много другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы. Чувашское платье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шкатулка рукодельницы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наброски тушью

На выставке авторского текстиля мастера, работающие с тканями, войлоком, вышивкой, пряжей, батиком, лоскутным шитьем и кожей представляют свои проекты и работы. В программе выставки лекции, в которых профессионалы своего дела рассказывают об истории возникновения и людях, создававших и создающих моду в дизайне одежды, в интерьерном текстиле. Проводятся параллели с прошлым и как проявляются в современном мире текстиля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олег Зайцев на выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перформанс. Татьяна Хлебникова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перформанс. Татьяна Хлебникова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перформанс «Платье художника». Елена Теплицкая

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перформанс «Уютный мир лоскутного житья». Татьяна Лазарева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекция «Бисерные платья эпохи ар деко». Татьяна Нагорских

«Этой выставкой мы признаемся в любви величественному и изысканному миру текстиля», — пишут организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Элемент кимано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунок на ткани кимано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кимано на выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве

На выставке проходят перфомансы, показы новых коллекций известных мастеров и награждение участников конкурсов. Формат выставки-ярмарки позволяет приобрести понравившееся уникальное авторское произведение. Выставка проходит в Москве с 24 ноября по 28 ноября 2021 года в здании на Тишинской площади, дом 1.