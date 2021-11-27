На ВДНХ состоялось открытие самого большого катка Москвы. В программу открытия вошли театральные представления, интерактивные программы, световые шоу, костюмированные шествия. Зимний сезон продлится до 27 февраля 2022 года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Традиционно каток разместился на Главной аллее, огибая фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь катка вместе с инфраструктурой составляет 53 тысячи кв. метров, а площадь искусственного льда — 20,5 тысячи кв. метров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Весь зимний сезон на катке будет проходить насыщенная программа. Здесь отметят День хоккея, Новый год, Рождество, День всех влюбленных и другие праздники. Каждую неделю будут проходить зарядки, танцевальные занятия, экскурсии на коньках. Откроется клуб ВДНХ по фигурному катанию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва

На катке работают три павильона проката, детский каток, бизнес-павильон, экспресс-павильон для гостей со своими коньками. На площадке работают несколько кафе и гастрономических проектов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Билеты продаются онлайн на официальном сайте, для прохода на каток QR-кода не требуется. Стоимость в будние дни для взрослых от 350 рублей, а для детей от 150 рублей. А по выходным от 500 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 300 рублей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детский каток на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детский каток на ВДНХ. Москва

Время работы катка: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00; по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.