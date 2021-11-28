Заброшенный Крым: штормовой бассейн в Кацивели — фоторепортаж
Штормовой бассейн в посёлке Кацивели — уникальный объект, хорошо знакомый не только крымчанам, но и туристам. Необычное сооружение когда-то помогало в вопросах изучения моря и ветровых волн. В настоящее время научные работы там больше не проводятся, а само здание заброшено.
В 1929 году группа учёных под руководством известного геофизика Василия Шулейкина учредила в Кацивели Черноморскую гидрофизическую станцию. Шулейкин проводил исследования в области геофизики, изучал Мировой океан и изобрёл ряд приборов для исследований моря. Штормовой бассейн был построен посреди посёлка в 1953 году по проекту самого Василия Шулейкина.
Бассейн представлял из себя сооружение цилиндрической формы диаметром до 30 метров и высотой чуть больше 10 метров. Эксперименты по исследованию моря Шулейкин проводились именно здесь, в том числе и эксперименты по имитации океанических волнений. Нижний канал бассейна заполнялся морской водой, а 22 мощных вентилятора, установленные на крыше, поддували воздух таким образом, что удавалось искусственно воспроизвести штормовые волны до 9 баллов.
В своих мемуарах «Основные этапы сосания лапы» академик Н. В. Карлов так описал проект Шулейкина:
Но всё же в результате некоторых экспериментов, которые были проведены в штормовом бассейне, были получены новые научные данные для дальнейшего изучения физики моря.