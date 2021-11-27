Хлеб был и остаётся основой ежедневного рациона фактически любого человека. Как изготавливаются ароматные батоны и хрустящий хлеб, смог увидеть на севастопольском хлебном предприятии фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Хлебное предприятие «Царь хлеб» основано ещё в 1930 году (в 2020-м оно отметило 90-летний юбилей), сегодня является единственным крупным производителем хлебобулочных изделий в Севастополе — в сутки здесь выпекают более 62 тонн продукции, на заводе работают 750 сотрудников.

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Производственный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовочный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовочный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб»

В 2022 году объёмы производства продукции здесь намерены увеличить сразу на четверть — до 82 тонн в сутки, за счёт открытия новой автоматизированной линии. Ведь продукцией севастопольского хлебозавода снабжаются не только жители города-героя, но и всего Крымского полуострова: хлеб отправляется в торговые точки, а также в соцучреждения, в военные части.

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб»

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб»

В 2021 году предприятие получило государственную субсидию на сумму 9,4 млн рублей, на 2022 год хлебозавод также рассчитывает на господдержку. Несмотря на рост цен на сырьё — уже выросли цены на муку, которое предприятие получают из соседних Крыма и Кубани — на заводе надеются сдержать рост цен на конечную продукцию, хотя и не исключают подорожания.