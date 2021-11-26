Район Ивановское расположен в Восточном административном округе города Москвы, район вытянулся вдоль Московской кольцевой автодороги. С Запада на Восток через район проходит одна из основных магистралей столицы — шоссе Энтузиастов, бывшая Владимирская дорога. Здесь же на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов находится нулевой километр. Площадь района составляет 1150 гектаров, а численность населения около 127,5 тысячи человек. Ближайшие станции метро: «Новогиреево», «Измайловская» и «Первомайская». Автобусы и троллейбусы ходят регулярно. В районе проживает много пенсионеров и мало молодежи. Крупных торговых и бизнес-центров, промышленных предприятий в Ивановском не имеется, он считается тихим спальным районом на востоке Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МКАД. Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Переход через МКАД Реутов и Ивановское

Первое упоминание о селе Ивановское относится к XVI веку, ко временам Ивана Грозного. Ходит легенда, что название села относится к раннему владельцу, носившему имя Иван. Вероятнее всего, им был Иван Реут, живший в первые десятилетия XVI века. Свое прозвище он получил за громкий, зычный голос — «реут» означает «крикун». За деревней закрепилось прозвище (Реутово), а за селом — имя (Ивановское).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Ивановское сильно пострадало в начале XVI века, в период Смуты, оно было сильно разрушено. Но возродилось, когда вошло в состав Измайловской государевой вотчины, которой владели цари династии Романовых. В Ивановском в разное время были посажены плодовые сады, располагались опытные поля, аптекарские огороды и было выкопано 40 прудов для хозяйственных нужд и разведения рыбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ограда. Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском

А в XVIII веке вместо деревянной церкви возвели каменную церковь Рождества Иоанна Предтечи. Она построена в стиле раннего классицизма. Ее освятили в 1801 году. Церковь имеет приделы Василия Великого и Георгия Победоносца. К XIX веку село Ивановское находилось на окраине обширного луга — части регулярного парка усадьбы Кусково, принадлежавшей графам Шереметьевым. В 1812 году в окрестных селах хозяйничали французы, так как Ивановское оказалось в зоне боевых действий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У пруда в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожка вдоль пруда в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаражный кооператив в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаражный кооператив в Ивановском

После отмены крепостного права Ивановское вошло в Пехорскую волость Московского уезда. В 1869 году среди местных достопримечательностей перепись отметила 4 лавки, 2 питейных дома, 4 трактира и ткацкую фабрику, к югу располагался свечной завод. В 60-е годы 19-го века севернее петлявшей Старой Владимирской дороги проложили Владимирское шоссе, которое с 1919 года называется шоссе Энтузиастов «в память революционеров — энтузиастов, осужденных царизмом на каторгу и направлявшихся по этому тракту в Сибирь». Ивановское оказалось в черте Москвы, новые границы которой были определены Московской кольцевой автодорогой. В 1971 году началось массовое жилищное строительство. Деревянные дома сносили, и переселяли жителей в новые построенные столичные районы. Яблоневые сады и вишни при строительстве снесли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское. Магазины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Остановка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM РГСУ. Москва. Ивановское

На территории района Ивановское находится Ивановский, Терлецкий, Измайловский лесопарки и Лебедянские пруды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Остановка. Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Ивановский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Ивановский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Ивановский

Вход в Ивановский лесопарк со стороны Свободного проспекта украшен арками. Его площадь составляет 9,9 гектара. Парк благоустроен велодорожками протяженностью 1,5 километра, имеется деревянный настил над затопляемыми в дождливую погоду участками, при этом он не мешает росту травы в теплое время года. В парке можно отдохнуть в условиях лесной среды. Здесь установлены большие садовые качели и организованы детские площадки для дошкольников и школьников, тренажерная зона, площадка для воркаута, а также теннисные столы, площадки для баскетбола и для хоккея. Спортом могут заниматься все желающие, включая пожилых людей и маломобильных граждан. Последние изменения проводились в рамках программы создания комфортной городской среды «Мой район» в 2019 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Качели в лесопарке Ивановский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Ивановский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Ивановский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Ивановский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Терлецкий

Терлецкий лесопарк, еще его называют зоной отдыха «Терлецкая дубрава» — это уникальная природная территория с системой искусственных прудов площадью 141,5 га. Парк является памятником садово-паркового искусства и особо охраняемой природной территорией, имеющей природоохранное значение как особо ценный для города природный комплекс и памятник отечественной истории и культуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Терлецкий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Терлецкий. Пруд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопарк Терлецкий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура Салавата Щербакова «Военный инструктор с собакой»

Терлецкий лесопарк исторически связан с селом Гиреево, известным еще в ХVI веке. Само слово «Гиреево» связывают с татарским ханом Гиреем, перешедшим на службу к русским царям. Усадьба «Старое Гиреево» принадлежала и боярам Шереметьевым, и князьям Голицыным, и дворянину Дмитрию Столыпину. Работы по благоустройству прудов начались в 1793 году. В парке пять старинных прудов общей площадью более 10 гектаров. Особой ценностью бывших усадебных земель являются лесные массивы. Есть участки, где сохранились деревья возрастом более 170 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Ивановское. Пруд во дворе

Измайловский лесопарк — крупнейший природно-исторический парк площадью 1608 гектаров. Он считается самым крупным из городских парков в Европе. В 1988 году ему присвоили статус особо охраняемой природной территории. Основная часть зеленого массива расположена на территории района Измайлово, с Ивановским граничит на северо-западе. Измайловский и Терлецкий парки разделяет шоссе Энтузиастов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малые архитектурные формы в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малые архитектурные формы в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малые архитектурные формы в Ивановском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Лебедянский пруд расположен в восточной части Измайловского парка и занимает территорию около 11,5 гектаров, своей формой повторяет плавный поворот реки Серебрянки. Входит в каскад из 13 прудов, соединенных протоками. Лебедянский пруд редко используется для купания. Большое количество прудов сохранилось в Ивановском районе до сих пор.