В администрации Екатеринбурга определились с кварталами, которые первыми пойдут под снос в рамках программы комплексного развития территории. Они находятся в жилых районах Эльмаш и Уралмаш.

Один из кварталов находится в районе улиц Шефской, Баумана и Энтузиастов. А второй расположен в границах Суворовского и Черниговского переулков и улицы Донбасская. Всего на этих пятачках находится 23 дома, в том числе аварийные.

Какие дома пойдут под снос? Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж корреспондента ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартал на Шефской, попавший под реновацию