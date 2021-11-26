В Екатеринбурге утром 26 ноября начался снос здания аэровокзала «Уктус». На месте работает строительная техника.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

Общественники ранее пытались сохранить здание. Однако сделать это не удалось — чиновники отказались признавать его объектом культурного наследия.

Алесей Колчин ИА REGNUM Снос здания Аэрококзала «Уктус»

Алесей Колчин ИА REGNUM Снос здания Аэрококзала «Уктус»

Алесей Колчин ИА REGNUM Снос здания Аэрококзала «Уктус»

Алесей Колчин ИА REGNUM Снос здания Аэрококзала «Уктус»

На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой» и развлекательный комплекс.

Алексей Колчин ИА REGNUM На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой»