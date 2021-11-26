В Екатеринбурге снесли здание аэровокзала «Уктус» — фоторепортаж
26 ноября 2021
В Екатеринбурге утром 26 ноября начался снос здания аэровокзала «Уктус». На месте работает строительная техника.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Общественники ранее пытались сохранить здание. Однако сделать это не удалось — чиновники отказались признавать его объектом культурного наследия.
Алесей Колчин ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой» и развлекательный комплекс.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой»
Алексей Колчин ИА REGNUM
На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой»