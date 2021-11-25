С 24 по 28 ноября в Гостином дворе Москвы проходит 47-й Российский антикварный салон / Программа Lifestyle, где ведущие российские галереи представляют коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве проходит 47-й Антикварный салон

Масштабная экспозиция салона отсылает зрителя к архитектуре города и состоит из разделов-кварталов: «Антиквариат», «Ювелирное искусство», «Искусство интерьера» и «Ретроавтомобили».

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM У ювелирного стенда

Василий Иванов ИА REGNUM Новый экспозиционный раздел Lifestyle

Василий Иванов ИА REGNUM Ретроавтомобили рассредоточены по огромному залу Гостиного двора

В этом году у мероприятия появился новый раздел — Lifestyle «Искусство интерьера», посвященный процессу создания эксклюзивных пространств, в котором примут участие мировые мебельные и интерьерные бренды.

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

На стендах Салона можно увидеть практически весь спектр жанров антикварного искусства: живопись западноевропейских старых мастеров и полотна отечественной реалистической школы, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства, западноевропейский, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, библиографические редкости, антикварная мебель и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Советский фарфор

Василий Иванов ИА REGNUM Советский фарфор

Василий Иванов ИА REGNUM Советский фарфор

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Крупный сегмент экспозиции занимают ювелирные изделия

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM 47-й Антикварный салон в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Даши Намдакова

Василий Иванов ИА REGNUM На стендах представлены предметы из разных эпох

Василий Иванов ИА REGNUM Ретроавтомобили снова приковывают взгляды гостей

Антикварный салон сопровождается обширной публичной программой: лекциями и встречами с известными дизайнерами и обсуждениями юридических вопросов правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве проходит 47-й Антикварный салон

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры города Москвы.