В московском Доме культуры на ВДНХ состоялась презентация фестиваля «Вдохновение. Зима». Этот проект Международного фестиваля искусств «Вдохновение» проходит впервые вне летнего сезона с 26 ноября по 12 декабря 2021 года. Фестиваль «Вдохновение. Зима» посвящен темам семьи и дружбы народов и объединяет театральные коллективы регионов России и стран СНГ. В программе фестиваля зрители смогут увидеть спектакли из Армении, Белоруссии, Казахстана, а также из российских Астрахани, Архангельска, Краснодара и Санкт-Петербурга. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа и открытой репетиции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваля «Вдохновение. Зима». Фрагмент афиши

«Летом из-за пандемийных ограничений мы не могли показать спектакли из других стран. Теперь наверстываем — в Москву приедут театры из Армении, Беларуси и Казахстана. Программа спектаклей российских театров, среди которых Краснодарский молодежный театр, Большой театр кукол из Петербурга, Астраханский ТЮЗ и Архангельский театр драмы, составлена из произведений разных жанров, но в каждом из этих спектаклей — честный и увлекательный разговор о самом важном, о ценности личного опыта и о любви к близким», — рассказал журналистам арт-директор фестиваля театральный критик Роман Должанский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте и арт-директор фестиваля «Вдохновение. Зима»

Канун новогодних праздников — время семейных радоcтей, семейных походов в театр. Время размышлений о том, что уже прошло, и время мечтать о будущем. Зима зимой, но нужно ведь и о будущем лете уже задуматься. Оно, как и вдохновение, никуда от нас не денется», — отметила арт-директор фестиваля, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте.

В программу вошли режиссёрские и детские арт-лаборатории, а также профессиональная программа. Режиссёрские лаборатории представят эскизы спектаклей по сказкам малых народов Севера. Над ними работают Данил Чащин, Радион Букаев и Леонид Прокофьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семен Бабич и режиссер Радион Букаев показывают сценку изучения эвенского языка

Режиссер Радион Букаев из казанского театра юного зрителя рассказал об актерах, участвующих в эскизе спектакля «Голос северного сияния». В эскизе спектакля участвует представитель народов Севера житель Магадана Семен Бабич. По национальности он эвен. Эвенов на сегодня осталось около 20 000 человек, на территории Магаданской области порядка 2500 человек, в том числе сто детей. Их национальность переступила порог самосохранения, и примерно через 50 лет их культура может исчезнуть.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семен Бабич

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшения национального костюма эвена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшения национального костюма эвена

Анатолий Сорокин приехал с Дальнего Востока. По национальности он коряк. Представителей национальности коряк осталось порядка 9000 человек, через 20 лет их культура может навсегда исчезнуть. Семен Бабич и Анатолий Сорокин являются представителями своего народа, которые знают свой родной язык. При этом они хорошо и свободно владеют русским языком. Они изучают, собирают и сохраняют свои национальные традиции. И стараются передать национальную культуру и традиции современной молодежи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анатолий Сорокин исполняет корякскую родовую песню

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анатолий Сорокин исполняет национальную корякскую родовую песню

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшения национального костюма коряка

В детской арт-лаборатории «От алеутов до эскимосов через театр» Елены Гориной расскажут об обычаях, верованиях, особенностях быта и культурном наследии народов Севера. Дети смогут узнать об абазинах, алеутах, бессермянах, вепсах. Исследовать и погрузиться в жизнь коряков, ительменов, эвенков. Каждый день их будет ждать удивительная история, новый обряд, новый костюм и новая сказка. В конце лаборатории участники поставят свой спектакль, опираясь на знания, которые они получили во время занятий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Марина Литвинова на репетиции научного спектакля «Как создать вселенную»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Вячеслав Игнатьев на репетиции научного спектакля «Как создать вселенную»

На пресс-показе выступили режиссеры научного спектакля «Как создать вселенную» Вячеслав Игнатов и Марина Литвинова. Актеры совместно с режиссером отработали сцену из спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом культуры. ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматный клуб. ВДНХ

Театральный фестиваль «Вдохновение. Зима» пройдет на четырех локациях ВДНХ — Дом культуры, Шахматный клуб, павильон №34 «Космос» (центр «Космонавтика и авиация») и павильон «Рабочий и колхозница». В фестивале участвуют Ингеборга Дапкунайте, Андрей Фомин, Светлана Бень, Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова (театр «Трикстер»), Богдан Кияшко, Данил Чащин, Радион Букаев, Леонид Прокофьев и другие деятели театра и искусства. ВДНХ проводит фестиваль «Вдохновение» с 2015 года.