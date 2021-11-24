Метель в Москве — фоторепортаж
24 ноября 2021
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Мокрый снег, местами метель накрыл Москву во второй половине дня 24 ноября. Причиной снегопада, по данным синоптиков, стал атмосферный циклон, накрывший своей волной московский регион.
Температура воздуха к вечеру опустилась до — 3 градусов. Ветер порывистый местами 12−15 метров в секунду. Ранее синоптики сообщали, что объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра 24 ноября с 9:00 среды до 9:00 четверга 25 ноября.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Метель в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Обработка дорожек противо-гололедными средствами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Обработка дорожек противо-гололедными средствами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Обработка дорожек противо-гололедными средствами
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Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию из-за гололедицы на дорогах.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Метель в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожные службы на посту
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Метель в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Метель в Москве на дорогах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в Москве
Дорожные службы и работники ЖКХ проводят противогололедную обработку центральных улиц и пешеходных тротуаров.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гололедица на дорогах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег в Москве