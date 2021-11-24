Мокрый снег, местами метель накрыл Москву во второй половине дня 24 ноября. Причиной снегопада, по данным синоптиков, стал атмосферный циклон, накрывший своей волной московский регион.

Температура воздуха к вечеру опустилась до — 3 градусов. Ветер порывистый местами 12−15 метров в секунду. Ранее синоптики сообщали, что объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра 24 ноября с 9:00 среды до 9:00 четверга 25 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обработка дорожек противо-гололедными средствами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обработка дорожек противо-гололедными средствами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обработка дорожек противо-гололедными средствами

[[[slider-from-8-to-11]]6

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию из-за гололедицы на дорогах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные службы на посту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве на дорогах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Дорожные службы и работники ЖКХ проводят противогололедную обработку центральных улиц и пешеходных тротуаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве