В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой.

Василий Иванов ИА REGNUM Гроб с телом актрисы заносят в Дом кино

Василий Иванов ИА REGNUM Москва прощается с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Нины Руслановой в фойе Большого зала Дома кино

Василий Иванов ИА REGNUM Награды актрисы

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония прощания с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Дочь Нины Руслановой с сыном

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Рудаков, супруг Нины Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Людмила Зайцева у гроба Нины Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония прощания с Ниной Руслановой

Церемония прощания прошла достаточно скромно. Гроб с телом был установлен в фойе Большого зала, рядом собрались родные и друзья актрисы. Проститься с Руслановой пришли поклонники и коллеги, среди которых Борис Галкин, Карина Мишулина, Сергей Никоненко, Александр Пашутин.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Шустицкий

Василий Иванов ИА REGNUM Людмила Зайцева

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Пашутин

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васьков

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Никоненко

Василий Иванов ИА REGNUM Наталья Тетенова

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония прощания с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония прощания с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония прощания с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония прощания с Ниной Руслановой

Русланова снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Афоня», «Цыган», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня».

Василий Иванов ИА REGNUM Москва прощается с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Москва прощается с Ниной Руслановой

Василий Иванов ИА REGNUM Москва прощается с Ниной Руслановой

Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году после продолжительной болезни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.