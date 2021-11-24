Нину Русланову скромно проводили в последний путь
24 ноября 2021
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В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой.
Василий Иванов ИА REGNUM
Гроб с телом актрисы заносят в Дом кино
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Портрет Нины Руслановой в фойе Большого зала Дома кино
Василий Иванов ИА REGNUM
Награды актрисы
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Дочь Нины Руслановой с сыном
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Рудаков, супруг Нины Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Людмила Зайцева у гроба Нины Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Церемония прощания прошла достаточно скромно. Гроб с телом был установлен в фойе Большого зала, рядом собрались родные и друзья актрисы. Проститься с Руслановой пришли поклонники и коллеги, среди которых Борис Галкин, Карина Мишулина, Сергей Никоненко, Александр Пашутин.
Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Шустицкий
Василий Иванов ИА REGNUM
Людмила Зайцева
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Пашутин
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Васьков
Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Никоненко
Василий Иванов ИА REGNUM
Наталья Тетенова
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Русланова снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Афоня», «Цыган», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня».
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году после продолжительной болезни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.