В Москве простились с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Церемония прощания прошла в Учебном театре ГИТИСа, где актёр преподавал более 20 лет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Валерия Гаркалина в фойе Учебного театра ГИТИСа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проститься с Валерием Гаркалиным пришли близкие и друзья, студенты и поклонники

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В фойе Учебного театра ГИТИСа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Баринов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания Учебного театра ГИТИСа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евгений Князев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евгений Князев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дочь Валерия Гаркалина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павел Акимкин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания Учебного театра ГИТИСа

Церемония началась в 11:00 утра, проститься с актёром пришли сотни людей: близкие и друзья, его студенты и поклонники. Среди пришедших множество известных коллег актёра, среди которых Клара Новикова, Вера Алентова, Стас Намин, ИгорьЗолотовицкий, Леонид Роберман, Александр Балуев. Траурная церемония продолжалась более двух часов и завершилась продолжительными аплодисментами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ника Гаркалина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елена Шанина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леонид Роберман

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павел Каплевич

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вера Алентова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр Балуев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Игорь Золотовицкий

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Клара Новикова

Гаркалин снялся в более 80 фильмах, среди них и наиболее полюбившаяся зрителям комедия режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в которой актер сыграл сразу четырех персонажей. Помимо актёрской игры, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным

Напомним, в октябре 2021 года Валерий Гаркалин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы. 20 ноября он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Валерию Гаркалину было 67 лет. Похоронят актёра на Миусском кладбище рядом с женой.