В Москве простились с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Церемония прощания прошла в Учебном театре ГИТИСа, где актёр преподавал более 20 лет.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Портрет Валерия Гаркалина в фойе Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проститься с Валерием Гаркалиным пришли близкие и друзья, студенты и поклонники
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
В фойе Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Валерий Баринов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Евгений Князев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Евгений Князев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дочь Валерия Гаркалина
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Павел Акимкин
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У здания Учебного театра ГИТИСа
Церемония началась в 11:00 утра, проститься с актёром пришли сотни людей: близкие и друзья, его студенты и поклонники. Среди пришедших множество известных коллег актёра, среди которых Клара Новикова, Вера Алентова, Стас Намин, ИгорьЗолотовицкий, Леонид Роберман, Александр Балуев. Траурная церемония продолжалась более двух часов и завершилась продолжительными аплодисментами.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ника Гаркалина
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Елена Шанина
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Леонид Роберман
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Павел Каплевич
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вера Алентова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александр Балуев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Игорь Золотовицкий
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Клара Новикова
Гаркалин снялся в более 80 фильмах, среди них и наиболее полюбившаяся зрителям комедия режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в которой актер сыграл сразу четырех персонажей. Помимо актёрской игры, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Напомним, в октябре 2021 года Валерий Гаркалин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы. 20 ноября он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Валерию Гаркалину было 67 лет. Похоронят актёра на Миусском кладбище рядом с женой.