Пандемия вируса COVID-19 повлияла на все сферы деятельности общества. Чтобы люди меньше контактировали друг с другом то и дело звучат призывы о необходимости оставаться дома и переходить на удалённую работу. Есть люди, которые в ограничениях смогли найти множество преимуществ. Благодаря свободному времени они смогли увидеть мир под иным углом и реализоваться в новых направлениях.

Александр Погожев ИА REGNUM Утреннее солнце

В одной из станиц Ставропольского края проживает семья, которая переселилась из города не только из-за коронавируса, но и по ряду других причин. В первую очередь, чтобы ухаживать за 85-летней бабушкой и отцом-инвалидом.

Александр Погожев ИА REGNUM Роман выходит из сеней

Александр Погожев ИА REGNUM Бабушка Клава

Вторая причина — дети. Глава семейства Роман считает, что сыновьям лучше развиваться на свежем воздухе и питаться здоровой едой. Дети ходят в местную школу, жена Наталья работает в этой же школе бухгалтером.

Александр Погожев ИА REGNUM Подсолнух у дома

Александр Погожев ИА REGNUM Роман с семьей

Роман риелтор, работает в Ставрополе. Раньше он весь день проводил в офисе, делал подборки и совершал телефонные звонки, встречался с клиентами для заключения договора. Потом заезжал на объекты продаж, сопровождал сделки в МФЦ, так время пролетало с утра до вечера.

Александр Погожев ИА REGNUM До пандемии Роман работал в офисе

Теперь офисную работу Роман делает на крыльце своего дома или в огороде. Во время самоизоляции Роман не прекращал работать, спрос в период пандемии на квартиры не упал, а наоборот, возрос и продолжает расти. В основном недвижимость люди приобретают в ипотеку. Стараются взять квартиру обязательно в городе.

Александр Погожев ИА REGNUM Роман теперь удалённо торгует недвижимостью на крыльце своего дома

Клиенты просят показать квартиры в основном в вечернее время, а выехать на пару часов из дома — не проблема. Из станицы в город Роману ехать пятнадцать минут.

Александр Погожев ИА REGNUM Роман едет на сделку в Ставрополь

Но хозяйство надолго не оставишь. Численность поголовья постоянно меняется, приходится строить новые вольеры, навесы, клетки. Роман отдает предпочтение крупным породам животных и птиц. Петухи и куры у него породы «Орпингтон» и «Колумбийская брама», кролики калифорнийской породы, утки мускусные — «Красный бык».

Александр Погожев ИА REGNUM Самодельный кролятник

Александр Погожев ИА REGNUM Петух породы «Орпингтон»

Александр Погожев ИА REGNUM Порода «Колумбийская брама»

«Главное, никакой химии в питании», — гордится хозяин.

Александр Погожев ИА REGNUM Петрушка

Александр Погожев ИА REGNUM За урожаем нужен постоянный уход

Александр Погожев ИА REGNUM Урожай капусты

Роману управляться по хозяйству помогают сыновья. Он считает, что это важный момент — воспитать в детях чувство ответственности. Помимо ведения домашнего хозяйства, обучения и работы у мужчин есть и другие любимые занятия.

Александр Погожев ИА REGNUM Роман с сыновьями собирают ягоды и грибы

Александр Погожев ИА REGNUM Степной гриб

Александр Погожев ИА REGNUM Спелые ягоды боярышника

Александр Погожев ИА REGNUM Большая заячья поляна в заказнике «Русский лес»

Вместе они ходят на рыбалку, в лес по грибы, собирают ягоды. Несут домой всё съедобное. Грибы в основном закатывают в банки — маринуют. Ягоды перетирают с сахаром, замораживают — так они дольше хранятся. Если на рыбалке был улов, то рыбу вялят, жарят, коптят. Но такие прогулки возможны только когда пасмурная и сырая погода.

Александр Погожев ИА REGNUM Свой участок требует постоянного внимания. Роман делает строение для уток

Александр Погожев ИА REGNUM Небольшая столярная мастерская на участке

Александр Погожев ИА REGNUM За работой

Александр Погожев ИА REGNUM Основание будущего утятника

В хорошую погоду домовладение требует много внимания. Особенно в осенний период, когда приходит время собирать урожай. Овощи и фрукты надо переработать и определить для хранения в погреб или сарай. Для домашних питомцев надо заготовить корма, вычистить и утеплить сараи.

Александр Погожев ИА REGNUM В зернохранилище. Перед наступлением зимы необходимо пополнить запасы зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Выгрузка зерна во дворе

Александр Погожев ИА REGNUM Роман кормит домашних птиц

Александр Погожев ИА REGNUM Помол зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Кормление домашней птицы

Наряду с домашними и рабочими хлопотами Роман ещё выводит голубей бакинской породы. Это его увлечение, о котором он может рассказывать часами без умолку. Также он долго может наблюдать, как голубь зависает высоко-высоко в небе и держится там планируя на ветру, как кувыркается в воздухе.

Александр Погожев ИА REGNUM Крыло голубя

Роман наблюдает, как голубь ухаживает за голубкой, как они воркуют. Старается объединить пары, чтобы от них получилось красивое и сильное потомство.

Александр Погожев ИА REGNUM Возле голубятни

Несмотря на то, что семья живет в удалении от большого скопления людей, уберечься от коронавируса им не удалось, в семье переболели все. Болезнь перенесли более-менее легко. Они убеждены, что легко перенести заболевания им удалось не только благодаря своевременному лечению, но и благодаря климату и иммунитету.

Александр Погожев ИА REGNUM Роман готовит шулюм во дворе домовладения

«В городе сложная ситуация. Не представляю, если бы мы сейчас сидели в квартире и работали удаленно. Финансово бы точно не потянули. Здесь в станице хотя бы зелень, овощи и фрукты не надо покупать. В городе за все платить надо. Тем не менее работы меньше не становится, а современный мир дает больше возможностей грамотно распределять время для заботы о себе и близких. Появилась возможность думать не только о деньгах, а развиваться еще и духовно», — говорит Роман.

Александр Погожев ИА REGNUM Бабушка Клава рассказывает сказки внукам

Александр Погожев ИА REGNUM Тётя Романа

После пандемии возвращаться в город Роман и Наталья не собираются. Выращивают сад, воспитывают сыновей. Планируют строить наследникам жильё, чтобы они заводили свои семьи и дальше передавали ценности, которые перенимают от родителей.