Пандемия вируса COVID-19 повлияла на все сферы деятельности общества. Чтобы люди меньше контактировали друг с другом то и дело звучат призывы о необходимости оставаться дома и переходить на удалённую работу. Есть люди, которые в ограничениях смогли найти множество преимуществ. Благодаря свободному времени они смогли увидеть мир под иным углом и реализоваться в новых направлениях.

Александр Погожев ИА REGNUM
Утреннее солнце

В одной из станиц Ставропольского края проживает семья, которая переселилась из города не только из-за коронавируса, но и по ряду других причин. В первую очередь, чтобы ухаживать за 85-летней бабушкой и отцом-инвалидом.

Александр Погожев ИА REGNUM
Роман выходит из сеней
Александр Погожев ИА REGNUM
Бабушка Клава

Вторая причина — дети. Глава семейства Роман считает, что сыновьям лучше развиваться на свежем воздухе и питаться здоровой едой. Дети ходят в местную школу, жена Наталья работает в этой же школе бухгалтером.

Александр Погожев ИА REGNUM
Подсолнух у дома
Александр Погожев ИА REGNUM
Роман с семьей

Роман риелтор, работает в Ставрополе. Раньше он весь день проводил в офисе, делал подборки и совершал телефонные звонки, встречался с клиентами для заключения договора. Потом заезжал на объекты продаж, сопровождал сделки в МФЦ, так время пролетало с утра до вечера.

Александр Погожев ИА REGNUM
До пандемии Роман работал в офисе

Теперь офисную работу Роман делает на крыльце своего дома или в огороде. Во время самоизоляции Роман не прекращал работать, спрос в период пандемии на квартиры не упал, а наоборот, возрос и продолжает расти. В основном недвижимость люди приобретают в ипотеку. Стараются взять квартиру обязательно в городе.

Александр Погожев ИА REGNUM
Роман теперь удалённо торгует недвижимостью на крыльце своего дома

Клиенты просят показать квартиры в основном в вечернее время, а выехать на пару часов из дома — не проблема. Из станицы в город Роману ехать пятнадцать минут.

Александр Погожев ИА REGNUM
Роман едет на сделку в Ставрополь

Но хозяйство надолго не оставишь. Численность поголовья постоянно меняется, приходится строить новые вольеры, навесы, клетки. Роман отдает предпочтение крупным породам животных и птиц. Петухи и куры у него породы «Орпингтон» и «Колумбийская брама», кролики калифорнийской породы, утки мускусные — «Красный бык».

Александр Погожев ИА REGNUM
Самодельный кролятник
Александр Погожев ИА REGNUM
Петух породы «Орпингтон»
Александр Погожев ИА REGNUM
Порода «Колумбийская брама»

«Главное, никакой химии в питании», — гордится хозяин.

Александр Погожев ИА REGNUM
Петрушка
Александр Погожев ИА REGNUM
За урожаем нужен постоянный уход
Александр Погожев ИА REGNUM
Урожай капусты

Роману управляться по хозяйству помогают сыновья. Он считает, что это важный момент — воспитать в детях чувство ответственности. Помимо ведения домашнего хозяйства, обучения и работы у мужчин есть и другие любимые занятия.

Александр Погожев ИА REGNUM
Роман с сыновьями собирают ягоды и грибы
Александр Погожев ИА REGNUM
Степной гриб
Александр Погожев ИА REGNUM
Спелые ягоды боярышника
Александр Погожев ИА REGNUM
Большая заячья поляна в заказнике «Русский лес»

Вместе они ходят на рыбалку, в лес по грибы, собирают ягоды. Несут домой всё съедобное. Грибы в основном закатывают в банки — маринуют. Ягоды перетирают с сахаром, замораживают — так они дольше хранятся. Если на рыбалке был улов, то рыбу вялят, жарят, коптят. Но такие прогулки возможны только когда пасмурная и сырая погода.

Александр Погожев ИА REGNUM
Свой участок требует постоянного внимания. Роман делает строение для уток
Александр Погожев ИА REGNUM
Небольшая столярная мастерская на участке
Александр Погожев ИА REGNUM
За работой
Александр Погожев ИА REGNUM
Основание будущего утятника

В хорошую погоду домовладение требует много внимания. Особенно в осенний период, когда приходит время собирать урожай. Овощи и фрукты надо переработать и определить для хранения в погреб или сарай. Для домашних питомцев надо заготовить корма, вычистить и утеплить сараи.

Александр Погожев ИА REGNUM
В зернохранилище. Перед наступлением зимы необходимо пополнить запасы зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Выгрузка зерна во дворе
Александр Погожев ИА REGNUM
Роман кормит домашних птиц
Александр Погожев ИА REGNUM
Помол зерна
Александр Погожев ИА REGNUM
Кормление домашней птицы

Наряду с домашними и рабочими хлопотами Роман ещё выводит голубей бакинской породы. Это его увлечение, о котором он может рассказывать часами без умолку. Также он долго может наблюдать, как голубь зависает высоко-высоко в небе и держится там планируя на ветру, как кувыркается в воздухе.

Александр Погожев ИА REGNUM
Крыло голубя

Роман наблюдает, как голубь ухаживает за голубкой, как они воркуют. Старается объединить пары, чтобы от них получилось красивое и сильное потомство.

Александр Погожев ИА REGNUM
Возле голубятни

Несмотря на то, что семья живет в удалении от большого скопления людей, уберечься от коронавируса им не удалось, в семье переболели все. Болезнь перенесли более-менее легко. Они убеждены, что легко перенести заболевания им удалось не только благодаря своевременному лечению, но и благодаря климату и иммунитету.

Александр Погожев ИА REGNUM
Роман готовит шулюм во дворе домовладения

«В городе сложная ситуация. Не представляю, если бы мы сейчас сидели в квартире и работали удаленно. Финансово бы точно не потянули. Здесь в станице хотя бы зелень, овощи и фрукты не надо покупать. В городе за все платить надо. Тем не менее работы меньше не становится, а современный мир дает больше возможностей грамотно распределять время для заботы о себе и близких. Появилась возможность думать не только о деньгах, а развиваться еще и духовно», — говорит Роман.

Александр Погожев ИА REGNUM
Бабушка Клава рассказывает сказки внукам
Александр Погожев ИА REGNUM
Тётя Романа

После пандемии возвращаться в город Роман и Наталья не собираются. Выращивают сад, воспитывают сыновей. Планируют строить наследникам жильё, чтобы они заводили свои семьи и дальше передавали ценности, которые перенимают от родителей.