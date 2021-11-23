20 ноября 2021 года в Центральном и Южном административных округах Москвы запустили новую сеть маршрутов городского наземного транспорта «Магистраль».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Шипиловская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

В один день в столице изменилось сразу около 200 автобусных маршрутов. Департамент транспорта заверяет, что «для местных жителей время в пути сократится на 30−40%», несмотря на то, что новая система маршрутов предполагает большее количество пересадок по аналогии с метро. А новая система номеров призвана упростить поиск нужного маршрута: первая цифра номера автобуса теперь указывает на сектор города, а всего Москва поделена на 9 секторов.

• м10-м99 /е10-е99 Магистральные маршруты будут ходить по самым востребованным улицам с интервалом до 10 минут.

• 100−999 Районные маршруты будут работать внутри района или свяжут два соседних. Интервал движения — до 20 минут.

• с100-с999 Социальные маршруты свяжут значимые социальные объекты: поликлиники, школы, МФЦ. Интервал движения — не более 30 минут.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Шипиловская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Шипиловская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Борисово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое обозначение автобусов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри автобуса. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Маршруты можно увидеть в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и «Яндекс.Картах». На остановках развешены обновлённые схемы маршрутов, работают волонтёры, которые объясняют пассажирам нововведения. Только вот волонтёров можно встретить лишь на остановках около метро, да и то далеко не на всех.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сотрудники объясняют, как проехать. У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Красногвардейская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вместо четырех автобусов на этой остановке теперь один. У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вместо четырех автобусов на этой остановке теперь один. У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вместо четырех автобусов на этой остановке теперь один. У станции метро «Домодедовская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Пассажиры к такому эксперименту оказались не готовы. На остановках можно услышать лишь один вопрос: «Как мне теперь проехать»? Жители районов отмечают, что было бы проще разобраться с новыми маршрутами, если бы на самих автобусах рядом с новым номером был продублирован старый номер маршрута.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое обозначение автобусов. Метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри метро указатели на старые маршруты. Метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри метро указатели на старые маршруты. Метро «Орехово». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

«Мы все в растерянности, автобусы ездят полупустыми, потому что люди просто не понимают, в какой автобус им садиться. Раньше от дома до больницы на автобусе я добиралась за 5 минут, теперь же придётся ехать с пересадкой на двух автобусах, а время в пути увеличилось до получаса. Автобусы попросту наматывают круги по району», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница района Братеево.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

«Удивляет, что московские власти решили провести над нами эксперименты именно в это время года. Почему нельзя было сделать это летом, когда тепло и светло?» — удивляется житель района Зябликово.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Царицыно» раздают схемы новых маршрутов. Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водитель должен знать. У станции метро «Царицыно». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Царицыно». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Информация об изменениях маршрутов в метро. Станция «Царицыно». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

«Никакого информирования не было, и про изменения я ничего не слышала, в понедельник утром, как обычно, пришла на остановку, а моего автобуса больше нет. И ладно бы вводили изменения постепенно, но нет же, одним днём уничтожили всё то, что работало десятилетиями», — рассказала жительница района Орехово-Борисово Южное.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции метро «Каширская». Маршрутная сеть «Магистраль» на юге Москвы

В разработке проекта Магистраль» столичные власти опирались на международный опыт, система нумерации по секторам используется во многих городах мира. Только вот подходит ли опыт Нью-Йорка или Сеула для московских реалий, а самое главное, готовы ли к подобным изменениям люди?