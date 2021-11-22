Смоленск — один из древнейших городов России, насчитывающий около 12 веков истории. Первое упоминание в летописях, по мнению экспертов, можно отнести к 863 году. При этом Смоленск является самым удаленным от Москвы административным центром, расположенным в 380 км к западу от столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст А. С. Пушкина. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Маховая башня Смоленской крепости

С самого своего основания Смоленск, расположившийся в верхнем течении Днепра, был связан с торговыми путями. Город получил значение ремесленно-торгового центра на пути «из варяг в греки». С IX по XII вв. он входил в состав Киевской Руси. В начале XII в. наследник из Киева Ростислав Мстиславич стал проводить самостоятельную политику, что принесло Смоленску статус практически независимого княжества. Период XII и XIII вв. можно считать золотым веком Смоленского княжества. Сам город насчитывал около 8 тыс. домов с населением около 40 тыс. человек. Также в это время Смоленск лидирует по количеству построенных каменных храмов. В 1229 была утверждена «Смоленская торговая правда», ставшая основным торговым договором между Западом и русскими княжествами на тот период. В конце XIII в. и в течение XIV в. Смоленск постепенно ослабевает и сильно сближается с растущим Великим княжеством Литовским, что в конечном итоге привело к установлению в нём власти литовского великого князя. Лишь в начале XVI в. великий князь московский Василий III отбил Смоленск, сделав его важнейшим опорным пунктом на западной границе Русского государства.

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент защитникам Смоленска

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент защитникам Смоленска

В период Смутного времени к стенам Смоленска вновь подступили вражеские полки. В 1609 г. армия Сигизмунда III осадила город. Оборону возглавил воевода Михаил Шеин. Защитники ожесточенно сопротивлялись вплоть до лета 1611 г. Предатель из крепости сообщил полякам слабое место в линии обороны. В ходе нового штурма неприятель наконец смог ворваться в Смоленск. Последние защитники города заперлись в древнем Успенском соборе и взорвали пороховые запасы в храмовых погребах. Героическое сопротивление смолян изнурило войско и казну Сигизмунда. Он не смог продолжить свой поход на Москву. А уже в 1612 г. русское ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило столицу от польского гарнизона. Однако сам Смоленск оставался под властью поляков до 1654 г., когда русское войско во главе с царем Алексеем Михайловичем освободило город.

Василий Иванов ИА REGNUM Шейнов Бастион. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Шейнов Бастион

На рубеже XVII и XVIII вв. Смоленск активно отстраивается. С 1708 г. по указу Петра I он становится центром Смоленской губернии.

В период Отечественной войны 1812 года Смоленск стал одним из ключевых городов, у стен которого развернулись два важных сражения. Первое Смоленское, в ходе которого французы пытались разбить объединенную армию генерал-фельдмаршала Барклая де Толли и князя Багратиона. После кровопролитной битвы русские войска отступили из города, а французы продолжили движение на Москву. Во время отступления Наполеона из России состоялось второе сражение в окрестностях Смоленска, которое завершилось победой русского оружия. Император Александр I высоко оценил роль этой победы и пожаловал главнокомандующему русской армии фельдмаршалу Михаилу Кутузову титул Смоленский.

Василий Иванов ИА REGNUM Защитникам Смоленска от французских войск. 1812. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Защитникам Смоленска от французских войск 1812 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Защитникам Смоленска от французских войск 1812 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Партизанам 1812 года, Смоленск

К концу XIX в. Смоленск отстроен и является важным центром на железных дорогах Рига — Орел, Москва — Брест-Литовск.

В период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Смоленск вновь встал на пути захватчиков, рвавшихся к Москве. В ходе немецкой оккупации были уничтожены 5 тыс. сёл и деревень. Город был освобожден в сентябре 1943 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориал «Вечный огонь». Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст Героя Советского Союза М. А. Егорова. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориал «Вечный огонь». Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориал «Опалённый цветок», посвященный детям, погибшим в концлагерях. Смоленск

В середине XX в. здесь начинаются активные археологические раскопки. В 1985 г. Смоленску присвоено звание «город-герой».

Василий Иванов ИА REGNUM Звезда города-героя

На сегодняшний день Смоленск — это административный, промышленный и культурный центр. Уникальный Смоленский кремль, занимавший ранее около 2 кв. км, сегодня является ценнейшим материалом для исследований специалистов из области истории, архитектуры, музейного дела и др. До наших дней дошли 18 башен старой крепости, а также многочисленные храмы, фортификации и другие ценные объекты культуры.

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструированная карта Смоленской крепости с экспонатами

Василий Иванов ИА REGNUM Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк

Василий Иванов ИА REGNUM Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком

Василий Иванов ИА REGNUM Музей «Смоленская крепость»

Василий Иванов ИА REGNUM Спасо-Вознесенский женский монастырь, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Спасо-Вознесенский женский монастырь, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Свято-Троицкий собор, Смоленск

Бюст фельдмаршала Михаила Кутузова был установлен на средства, собранные жителями Смоленской губернии. Открытие было приурочено к 100-летней годовщине Бородинской битвы. Во время немецкой оккупации бюст был демонтирован с целью его переправки в Германию. Однако в ходе наступления советских войск он был обнаружен на железнодорожных путях и возвращен в Смоленск. Расположен в Сквере Памяти Героев. В 1987 г. напротив бюста Кутузова была создана аллея полководцев войны 1812 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Михаилу Кутузову в Смоленске

Василий Иванов ИА REGNUM Аллея героев 1812 года, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Благодарная Россия — Героям 1812 года. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Благодарная Россия — Героям 1812 года. Смоленск

Здание администрации Ленинского района было построено на рубеже XIX и XX вв. Этот дом является одним из ярких представителей модерна в Смоленске. С ним связана история маршала М. Тухачевского. Здесь советский военачальник жил в период с 1922—1925 гг. В настоящее время в этом доме располагаются администрация Ленинского района Смоленска, ЗАГС и другие организации.

Василий Иванов ИА REGNUM Администрация Ленинского района города Смоленска

До 1930-х годов на этом месте находились деревянные постройки прежних административных органов. Затем началось строительство нового здания, которое сильно пострадало в годы немецкой оккупации. Реставрация Дома Советов Смоленска была завершена в 1953 г. На сегодняшний день здание администрации Смоленской области представляет собой яркий образец советского монументального классицизма.

Василий Иванов ИА REGNUM Администрация Смоленской области

Аллея городов-героев была торжественно открыта в Сквере Памяти Героев 24 сентября 2006 г. в память о подвиге защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Аллея включает в себя 13 обелисков с золотыми звездами и названиями городов России, Белоруссии и Украины.

Василий Иванов ИА REGNUM Аллея городов-героев, Смоленск

Здание бывшей гостиницы «Смоленск» было построено в 1937—1939 годах по проекту архитекторов О.М. Великовского, А.Н. Чайкина и А.Н. Щипакина. Окончательное его оформление было завершено известным архитектором-конструктивистом М.А. Голосовым. В ходе освобождения Смоленска от фашистских оккупантов именно на этом здании было водружено знамя победы над захватчиками. Постановлением министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. здание признано объектом культурного наследия. Сегодня это памятник истории и культуры федерального значения.

Василий Иванов ИА REGNUM Арбитражный суд Смоленской области

Василий Иванов ИА REGNUM Арбитражный суд Смоленской области

Башня «Бублейка» является одной из частей оборонительного ансамбля Смоленской крепости. В Средневековье она использовалась в качестве сигнального пункта. При приближении неприятеля с нее подавались сигналы, издаваемые при ударах в бубны или барабаны.

Василий Иванов ИА REGNUM Башня «Бублейка». Смоленская крепость

Дом-башня имени Парижской коммуны — одно из немногочисленных сохранившихся зданий в Смоленске, выполненное в стиле советского конструктивизма. Дом построен по проекту архитектора Олега Вутке в период 1931—1933 гг. В свое время дома-коммуны стали олицетворением и инструментом популяризации концепции «общественного быта». Они подразумевали наличие общих кухонь, прачечных, столовых, детских садов и туалетов. Появление в 1920-х в Смоленске авиазавода, железнодорожного узла и ряда других промпредприятий потребовало создания жилья «современного типа». После войны здание получило статус общежития семейного типа. В 1974 г. признан статус памятника архитектуры местного значения. В 1985 г. последняя семья покинула дом-коммуну. Сегодня здание заброшено.

Василий Иванов ИА REGNUM Дом-башня имени Парижской коммуны, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Дом-башня имени Парижской коммуны, Смоленск

Первоначальный собор Успения Богородицы был основан Владимиром Мономахом в 1101 г. Во время польского нашествия в 1611 г. последние защитники крепости заперлись в нём и взорвали себя вместе с собором. Окончательное восстановление храма было завершено к 1740-м гг. Он был расписан в стиле барокко. Во время нашествия французов император Наполеон был так сильно поражен образом собора, что приказал выставить стражу для его охраны. О соборе говорится и в мемуарах генерала-полковника вермахта Гейнца Гудериана, который посетил его во время немецкой оккупации в 1941 г. Сегодня храм находится в самом центре города на старейшей улице города — Соборной горе, является памятником барочной архитектуры. Святыни — Смоленская икона Богоматери «Одигитрия» (первообраз был утерян в 1941 г.), сандалии Св. Меркурия, покровителя Смоленска, шитая пелена «Положение во гроб».

Василий Иванов ИА REGNUM Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск

Церковь Петра и Павла — один из трёх сохранившихся в Смоленске памятников домонгольского зодчества. Основана в 1146 году. Изначально была построена как личная резиденция князя Ростислава Мстиславовича. Сегодня в храме проходят богослужения. На стенах и сводах можно увидеть сохранившиеся фрагменты древних росписей.

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь Петра и Павла, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь Петра и Павла, Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь Петра и Павла, Смоленск

Один из старейших действующих драматических театров в России, Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова, основан в 1780 году. В 1919 году ему было передано здание кинотеатра «Художественный» в конструктивистском стиле, которое театр занимает по настоящее время. В репертуаре театра — спектакли по классическим и современным пьесам. В 2020 году присвоено звание «Академический».

Василий Иванов ИА REGNUM Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова

Лопатинский сад учрежден приказом губернатора Александра Лопатина в 1874 г. на месте бывшей Королевской крепости. Здесь были организованы ресторан, летний театр, на валах крепости появились беседки и цветочные клумбы. Через пруд был переброшен деревянный двухарочный мостик, а другой — каменный, соединяющий древние валы, — сохранился и по сей день, он известен как «Мост вздохов». Лопатинский сад считался одним из лучших парков в Российской империи. Сегодня парк значительно расширил свои границы. В него вписаны аттракционы, летние кафе, танцплощадки и исторические объекты.

Василий Иванов ИА REGNUM Лопатинский сад. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура «Лев» в Лопатинском саду. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Лопатинский сад. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Лопатинский сад. Смоленск

Особняк Павлова был построен в 1889 г. по проекту городского архитектора Ф. Мейшера для зажиточного смоленского купца Г. Павлова. Это образец крупной постройки с насыщенным декорированием фасада, стилизованным под барокко, характерный для эклектики второй половины XIX в. В советский период здесь был открыт книжный магазин, в котором со своими стихами выступали А. Твардовский и М. Исаковский.

Василий Иванов ИА REGNUM Дом Павлова. Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске

Василий Иванов ИА REGNUM Памятный камень «Дружба не знает границ». Смоленск

Станция в Смоленске была открыта в 1868 году в составе Орлово-Витебской железной дороги, в 1870 году был открыт участок дороги Москва-Смоленск. Первое здание вокзала, построенное в стиле неоклассицизма, было уничтожено во время Второй мировой войны. Вокзал был заново отстроен в 1952 году в стиле советского неоклассицизма с богатством декоративных деталей и монументальностью форм.

Василий Иванов ИА REGNUM Смоленский вокзал

Василий Иванов ИА REGNUM Смоленский вокзал

Василий Иванов ИА REGNUM Смоленский вокзал

Федор Конь — русский зодчий второй половины XVI в. Им были построены в 1596—1602 гг. дошедшие до наших дней стены и башни Смоленска, а также «Белый город» в Москве. Памятник был установлен в мае 1991 г. по проекту скульптора О. Комова и архитектора А. Анипко.

Василий Иванов ИА REGNUM Фёдор Конь

Многофункциональный спортивный комплекс находится в центре Смоленска и является одним из старейших и масштабнейших спортивных сооружений города. На трибунах вмещается до 12 500 человек. Открыт в 1959 году. На стадионе есть два футбольных поля, беговые дорожки, сектора для толкания ядра и прыжков в длину, три теннисных корта, спортивный зал для игры в волейбол и баскетбол, малый зал для занятий гимнастикой. Также есть хоккейная площадка и площадка для игры в городки.

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Спартак», Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Спартак», Смоленск

На сегодняшний день здание требует серьезнейшего капитального ремонта. С 2016 года стадион не функционирует. С 2012 года здание находится в собственности частной компании «Альфа-Транс».