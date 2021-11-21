К празднику готовы: в Кисловодске зажгла огни главная новогодняя ель
21 ноября 2021
На юге России вовсю готовятся к празднованию Нового года. В городе-курорте Кисловодске зажгла огни главная новогодняя ёлка.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Новогодняя ёлка украсила Курортный бульвар
Денис Абрамов ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
15 метровую искусственную ель традиционно установили на месте закрытого на зиму светомузыкального фонтана на Курортном бульваре. Ель украшена игрушками, от золотой звезды растянут шатёр из гирлянд.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Курортный бульвар
Денис Абрамов ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фото на память
Денис Абрамов ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Новогодняя атмосфера создаётся и вокруг ели, украшаются и подсвечиваются санатории, кафе и рестораны. Остальные городские территории будут украшены в начале декабря.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Кафе украшены по-новогоднему
Денис Абрамов ИА REGNUM
Кафе украшены по-новогоднему
Денис Абрамов ИА REGNUM
Кафе украшены по-новогоднему
Денис Абрамов ИА REGNUM
На улицах Кисловодска царит новогодняя атмосфера
Денис Абрамов ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Главная новогодняя ёлка в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Курортный бульвар
Ель будет загораться ежедневно в 16:30 и гаснуть в 6 утра. Весь процесс автоматизирован, за работой следит инженер.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Курортный бульвар
Денис Абрамов ИА REGNUM
Ёлку украшает золотая звезда
Денис Абрамов ИА REGNUM
Инженер следит за работой