На юге России вовсю готовятся к празднованию Нового года. В городе-курорте Кисловодске зажгла огни главная новогодняя ёлка.

Денис Абрамов ИА REGNUM Новогодняя ёлка украсила Курортный бульвар

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

15 метровую искусственную ель традиционно установили на месте закрытого на зиму светомузыкального фонтана на Курортном бульваре. Ель украшена игрушками, от золотой звезды растянут шатёр из гирлянд.

Денис Абрамов ИА REGNUM Курортный бульвар

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Фото на память

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

Новогодняя атмосфера создаётся и вокруг ели, украшаются и подсвечиваются санатории, кафе и рестораны. Остальные городские территории будут украшены в начале декабря.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кафе украшены по-новогоднему

Денис Абрамов ИА REGNUM Кафе украшены по-новогоднему

Денис Абрамов ИА REGNUM Кафе украшены по-новогоднему

Денис Абрамов ИА REGNUM На улицах Кисловодска царит новогодняя атмосфера

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Курортный бульвар

Ель будет загораться ежедневно в 16:30 и гаснуть в 6 утра. Весь процесс автоматизирован, за работой следит инженер.

Денис Абрамов ИА REGNUM Курортный бульвар

Денис Абрамов ИА REGNUM Ёлку украшает золотая звезда