



«Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь». — Ф.М. Достоевский о Даровом

В Московской области под Зарайском после реставрационных работ открыт единственный в стране музей-усадьба Фёдора Михайловича Достоевского «Даровое». В этих местах писатель провел своё детство.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Ф.М. Достоевскому. Даровое. Московская область

Усадьба «Даровое» входит в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы были проведены в рамках мероприятий, утвержденных Указом президента РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского». В частности, был реконструирован флигель по фотографиям XIX века и по рисунку с планом флигеля. Общая сумма затрат составила 66,5 миллионна рублей из средств государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

В музее воссоздали мир маленького Фёдора и его родителей. Экспозиция поделена на две части. В первой части посетители могу увидеть две комнаты: гостиную и женскую спальню-кабинет. Предметов, принадлежащих семье Достоевского, в Даровом нет. Все предметы в свое время были переданы музею-квартире в Москве на Божедомке. Но обстановка этих комнат воссоздана типологическими предметами, которые могли находиться в среднепоместной усадьбе 30-х годов XIX века.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Письмо Михаила Андреевича Марии Федоровне. Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Секретер. Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Вторая часть экспозиции — мультимедийная, отражающая этапы формирования усадьбы и как усадьба отразилась в произведениях Фёдора Достоевского. Также посетители могут увидеть археологические предметы, обнаруженные на территории усадьбы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийная часть экспозиции. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обнаруженные на территории усадьбы предметы. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Специально к открытию усадьбы был создан мультимедийный гид, который позволит посетителю самостоятельно исследовать атмосферу деревенского детства писателя. Вокруг усадьбы парк, яблоневый сад, пруд. Здесь гулял Достоевский.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Маменькин пруд. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблоневый сад. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблоневый сад. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Усадьба «Даровое» была приобретена Михаилом Андреевичем Достоевским, отцом писателя, в 1831 году. В Даровом Фёдор Михайлович провел часть своего детства. Достоевские были небогатыми и жили в Москве на Божедомке. Писатель потом описывает Москву как «безрадостная обстановка моего детства». «Даровое» для Достоевского стало местом счастливого детства. Солнце, поля, леса, игры, сверстники — для Фёдора эта обстановка свободы и воли. Позже Достоевский писал о Даровом: «Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид из окна на парк. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Чай по Достоевскому. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Чай по Достоевскому. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Чай по Достоевскому. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область

И действительно, этап жизни в Даровом отразился в большинстве произведений Достоевского. Герои писателя в трудную минуту обращаются ко воспоминаниям своего детства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поле возде усадьбы. Даровое. Московская область

В «Подростке» Аркадий смутно вспоминает свою детскую жизнь в деревне: «Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется, потом еще иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами…» Это описание усадьбы Даровое.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Ф.М. Достоевскому. Даровое. Московская область

«Братья Карамазовы» пропитаны детством писателя. Достоевский не был в Даровом почти 40 лет. Перед написанием своего последнего романа, в 1877 году, Федор Михайлович посещает Даровое, воскрешая воспоминания своего детства. После этого он едет в Старую Руссу и очень быстро пишет своих «Братьев Карамазовых».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пименов В. С. Достоевский в Зарайске. Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область

В Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» к 200-летию Достоевского открылась выставка о жизни Зарайска в XIX столетии, переплетённая с биографией и творчеством писателя. В основу названия выставки легла цитата из романа Достоевского «Преступление и наказание».