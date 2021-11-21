На лимонной плантации в Крыму поспел урожай.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор лимонов

В конце 90-х годов семья Усеиновых на своём участке в селе Червоное Сакского района посадила первое лимонное дерево. За прошедшие годы участок разросся, построены теплицы, и благодаря труду им удалось создать уникальный для Крыма лимонарий. При должном уходе лимонное дерево вырастает за 3−4 года и даёт первые плоды, на взрослом дереве их количество может достигать 250−300 штук.

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимонариум в селе Червоное Сакского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимон

Александр Полегенько ИА REGNUM Теплица

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимоны сорта Майера

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодые деревья с лимонами

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодые деревья с лимонами

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодые деревья с лимонами

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимоны

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимонариум в селе Червоное Сакского района

В теплицах выращивают сорт Мейера или китайский лимон. Цедра у такого лимона тонкая и тёмно-жёлтого цвета, а плоды имеют более сладкий вкус, чем плоды обычного лимона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теплица

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимонариум в селе Червоное Сакского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор лимонов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор лимонов

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор лимонов

Деревья плодоносят в течение всего года. С апреля по октябрь деревья цветут 3−4 раза, основная же часть урожая поспевает в октябре-ноябре.

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа лимонов

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа лимонов

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа лимонов

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа лимонов

Александр Полегенько ИА REGNUM Лимоны

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа лимонов

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа лимонов

Фермеры продают свой урожай не только в Крыму, но и отправляют и другие регионы. В лимонарий на экскурсию может приехать любой желающий и самостоятельно собрать урожай. 1 кг лимонов стоит 500 рублей.