В конце 90-х годов семья Усеиновых на своём участке в селе Червоное Сакского района посадила первое лимонное дерево. За прошедшие годы участок разросся, построены теплицы, и благодаря труду им удалось создать уникальный для Крыма лимонарий. При должном уходе лимонное дерево вырастает за 3−4 года и даёт первые плоды, на взрослом дереве их количество может достигать 250−300 штук.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимонариум в селе Червоное Сакского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимон
Александр Полегенько ИА REGNUM
Теплица
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимоны сорта Майера
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молодые деревья с лимонами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молодые деревья с лимонами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молодые деревья с лимонами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимоны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимонариум в селе Червоное Сакского района
В теплицах выращивают сорт Мейера или китайский лимон. Цедра у такого лимона тонкая и тёмно-жёлтого цвета, а плоды имеют более сладкий вкус, чем плоды обычного лимона.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Теплица
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимонариум в селе Червоное Сакского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор лимонов на продажу
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор лимонов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор лимонов
Деревья плодоносят в течение всего года. С апреля по октябрь деревья цветут 3−4 раза, основная же часть урожая поспевает в октябре-ноябре.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лимоны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа лимонов
Фермеры продают свой урожай не только в Крыму, но и отправляют и другие регионы. В лимонарий на экскурсию может приехать любой желающий и самостоятельно собрать урожай. 1 кг лимонов стоит 500 рублей.