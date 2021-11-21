На территории Тимирязевской лесной опытной дачи состоялось знакомство с дикой природой Москвы. Путешествие одного дня провел орнитолог Георгий Начаркин. Предполагалось, что мы идём знакомиться с птицами, но путешествие оказалось намного разнообразнее. Каждый листик, каждая веточка, пенёчек и даже каждое пятнышко на дереве под опытным взглядом оказываются живыми и раскрывают свою интересную историю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лист ясеня в руках у орнитолога Георгия Александровича Начаркина

Одно из главных достоинств Тимирязевского парка — это большое количество птиц. Но из-за пасмурной погоды наблюдать было сложно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Наблюдение за птицами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книга орнитолога

Мы увидели не многих: синиц (аж четырёх видов), дроздов-рябинников, поползней, а также хорошо рассмотрели пищух, которых жители не знают и почти никогда не видят. Периодически над нами летали несколько воронов, которых тоже удалось очень хорошо рассмотреть и расслышать. В большом садовом пруду — множество крякв, давно ставших в Москве (и некоторых других городах) синантропным видом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лёд на воде
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кряки

Мы сделали привал под огромным гнездом ястреба-тетеревятника на старой лиственнице. Беспокойства ястребу от нас — никакого: гнездовой период закончился ещё летом. Хотя самого хищника в этот раз увидеть не удалось, мы обнаружили следы его трапез.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ясень пенсильванский

В Тимирязевском парке, изначально — дубраве, в разное время посажено много деревьев из других мест России, так что вместе с родными для нашего региона деревьями здесь растут (и неплохо себя чувствуют) лиственницы, дальневосточный зеленокорый клён, американская веймутова сосна и даже бук. По-видимому, вся эта древесная группировка живёт как единое целое — настоящий лес с богатым и разнообразным населением.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парк Тимирязевской Академии

Под пологом великолепно разрослись деревья и кустарники подлеска и разнообразные лесные травы, характерные для наших лесов. Нам удалось потренироваться в определении деревьев в безлистном состоянии (оказывается, не так уж трудно и очень интересно), познакомились с лесными травами, узнали кое-что об их жизни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лесная опытная дача
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кормушки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плеврококк — водоросли на дереве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лист осины
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Желуди дуба
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шишки ольхи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Аллея в парке

Маленький островок леса почти в центре Москвы живет по своим законам. Погибающие по разным причинам деревья остаются здесь и служат источником питания для грибов и самых разных беспозвоночных животных. А эти мелкие (и не очень) животные — кормовая база для великого множества птиц. Не случайно в Тимирязевском парке очень много разных дятлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Грибы на дереве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Окси́порус тополёвый
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Трутовик окаймленный
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Трутовик серно-жёлтый (очень деформированный и разрушенный)
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стереум дубовый

Грибы — это отдельное царство в мире живого. В системе жизни они выполняют разные очень важные функции. Утилизацией (разложением) мертвой органики, в первую очередь — мёртвых растений в нашем климате занимаются почти исключительно грибы. Другие грибы, образуя микоризу — очень специфический симбиоз с растениями — обеспечивают растения необходимыми минеральными солями, часто недоступными без грибов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Экскурсия с Георгием Александровичем Начаркиным
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Под корой пня
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фламмулина бархатистоножковая (Зимний опёнок)
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Изучение грибов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Георгий Александрович Начаркин и неживые грибы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Круцибулюм гладкий (бокальчик такой)

С грибами в этот день нам повезло. Их было очень много. Мы познакомились и с такими, которых никогда раньше не видели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Наблюдая за грибами
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Феллинус мощный

С удивлением узнали, что кроме деревьев и трав здесь растут и процветают (хотя и не цветут) разные микроскопические водоросли. Мы их много видели. Некоторые легко определяются без микроскопа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ходы муравьёв-древоточцев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Папоротник
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Копытень
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Записная книжка и карандаш

А сверх того, мы начали знакомство с очень специфической группой грибов — лишайниками, о которых, может быть, расскажем в одной из следующих публикаций.