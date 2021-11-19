19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче пятнадцатого тура Тинькофф Российской премьер-лиги сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 5:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Нижний Новгород» Петрус Бумаль и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Нижний Новгород» Тимур Сулейманов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Нижний Новгород»

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Нижний Новгород» Петрус Бумаль

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков и игрок ФК «Нижний Новгород» Тимур Сулейманов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает гол

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Нижний Новгород» Игорь Горбунов и игрок ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вячеслав Караваев и игрок ФК «Нижний Новгород» Кирилл Косарев

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 24-летний бразильский фланговый нападающий Малком после передачи Артема Дзюбы — 1:0. Через 10 минут Дзюба удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 39-й минуте защитник гостей Алексей Козлов вернул «Нижний Новгород» в игру, однако в конце первой половины после удаления Петруса Бумаля Дзюба оформил дубль и похоронил надежду нижегородского клуба набрать очки — 3:1. На 59-й минуте Дзюба оформил хет-трик — 4:1. Голевую передачу записали на Малкома. В конце матча окончательный счет установил защитник сборной России Дмитрий Чистяков — 5:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком забивает гол в ворота команды «Нижний Новгород»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком забивает гол в ворота команды «Нижний Новгород»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Нижний Новгород»

Желтые карточки получили Петрус Бумаль (41'), Игорь Горбунов (55'), Сердар Азмун (90+1') и Иван Миладинович (90+1'). На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Антон Кобзев и Наиль Сейфетдинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и ФК «Нижний Новгород» Иван Миладинович

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Артем Дзюба и Вендел радуются забитому голу в ворота команды «Нижний Новгород»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Нижний Новгород» Артур Нигматулин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Артем Дзюба и Вендел радуются забитому голу в ворота команды «Нижний Новгород»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и ФК «Нижний Новгород» Илья Берковский

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Нижний Новгород»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и ФК «Нижний Новгород» Александр Сапета

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин игрок ФК «Нижний Новгород» Ибрагимхалил Юлдошев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Сердар Азмун

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Сердар Азмун

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 61'), Караваев (Оздоев, 61'), Ерохин (Азмун, 73'), Вендел (Барриос, 67'), Сантос (Сутормин, 61'), Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Миладинович, Козлов (Пенчиков, 73'), Юлдашев, Бумаль, Могилевец (Горбунов, 30'), Каккоев (Шарипов, 72'), Берковский (Сапета, 77'), Косарев (Масоэро, 46'), Сулейманов.

Статистика матча («Зенит"/ «Нижний Новгород»)

Удары 16/5

Удары в створ 9/3

Владение 60%/40%

Угловые 3/2

Нарушения 10/8

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

«Зенит», одержав десятую победу в сезоне и набрав 33 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с четырнадцатью очками остался на тринадцатой строчке в зоне вылета.