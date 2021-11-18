В ряде регионов России для пожилых людей старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому

Обязательную вакцинацию ввели в Санкт-Петербурге, Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях, в Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, в Башкирии, Татарии, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Не подлежат вакцинации лишь те граждане, у которых имеются медицинские противопоказания.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мобильные бригады выезжают к тем, кто не может самостоятельно дойти до процедурного кабинета

Денис Абрамов ИА REGNUM Перед прививкой терапевт измеряет давление

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцина «ЭпиВакКорона»

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому

В министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали о том, кто в настоящее время может не прививаться. Медотвод получают граждане с аутоиммунными заболеваниями или аллергией на другие прививки. К временным причинам относится простуда, ОРВИ, кишечные инфекции и любые вирусные заболевания. Подождать с прививкой придётся и беременным женщинам до 21 недели включительно.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация на дому

Денис Абрамов ИА REGNUM Анкетирование перед вакцинацией

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому

На сегодняшний день в Ставропольском крае 287 957 человек в возрасте 60+ получили вакцину. В Ессентукской городской поликлинике для тех, кто не может самостоятельно добраться до прививочного кабинета или не хочет посещать общественные места с большим скоплением людей, созданы мобильные бригады, состоящие из терапевта и медсестры. Прививают вакциной «ЭпиВакКорона», перед процедурой — обязательный осмотр терапевта. Практика вакцинации на дому ведётся с апреля текущего года, за это время полный цикл прошли чуть больше пятисот человек.

Денис Абрамов ИА REGNUM Медики выезжают на дом

Денис Абрамов ИА REGNUM Мобильная бригада медиков

Денис Абрамов ИА REGNUM Медики выезжают и в пригород

Денис Абрамов ИА REGNUM Перед прививкой медработник измеряет давление

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация на дому

По состоянию на 18 ноября 2021 года в Ставрополье зарегистрировано 106 669 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.