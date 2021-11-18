В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Локомотив открыл счёт на 5-й минуте шайбой Александра Полунина, который стал главной звездой матча. Форвард оформил хет-трик, забив голы в ворота хозяев ещё на 22-й и 45-й минутах. На 46-й минуте единственную шайбу в ворота Локомотива забил Антон Бурдасов.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Локомотив» Максим Осипов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Лео Комаров и Марат Хуснутдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Локомотив» Павел Красовский радуется забитой шайбе в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев и вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Артем Швец-Роговой и вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин со своей командой

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов и игроки команды СКА Никита Гусев и Кирилл Кирсанов

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды «Локомотив» радуется победе в матче с командой СКА

19 ноября СКА проведёт домашний матч с «Сибирью», а «Локомотив» — с «Сочи».

СКА — «Локомотив» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Полунин (Красковский), 04:41

0:2 Полунин (Коршков), 21:35

0:3 Полунин (Красковский), 44:11

1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов), 45:35

Статистика матча:

Броски: 51−41

Броски в створ: 18−22

Вбрасывания: 27−24

Блокированные броски: 10−22

Силовые приемы: 20−12

Штраф: 0−4

Вратари: Юханссон — Паскуале

Главные судьи: Константин Оленин, Иван Фатеев

Линейные судьи: Александр Захаренков, Никита Новиков