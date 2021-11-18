В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM
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Локомотив открыл счёт на 5-й минуте шайбой Александра Полунина, который стал главной звездой матча. Форвард оформил хет-трик, забив голы в ворота хозяев ещё на 22-й и 45-й минутах. На 46-й минуте единственную шайбу в ворота Локомотива забил Антон Бурдасов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Локомотив» Максим Осипов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов
Дарья Драй ИА REGNUM
Skasister
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Лео Комаров и Марат Хуснутдинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Локомотив» Павел Красовский радуется забитой шайбе в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев и вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Артем Швец-Роговой и вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин со своей командой
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов и игроки команды СКА Никита Гусев и Кирилл Кирсанов
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды «Локомотив» радуется победе в матче с командой СКА

19 ноября СКА проведёт домашний матч с «Сибирью», а «Локомотив» — с «Сочи».

СКА — «Локомотив» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Полунин (Красковский), 04:41

0:2 Полунин (Коршков), 21:35

0:3 Полунин (Красковский), 44:11

1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов), 45:35

Статистика матча:

Броски: 51−41

Броски в створ: 18−22

Вбрасывания: 27−24

Блокированные броски: 10−22

Силовые приемы: 20−12

Штраф: 0−4

Вратари: Юханссон — Паскуале

Главные судьи: Константин Оленин, Иван Фатеев

Линейные судьи: Александр Захаренков, Никита Новиков