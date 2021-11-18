В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Локомотив открыл счёт на 5-й минуте шайбой Александра Полунина, который стал главной звездой матча. Форвард оформил хет-трик, забив голы в ворота хозяев ещё на 22-й и 45-й минутах. На 46-й минуте единственную шайбу в ворота Локомотива забил Антон Бурдасов.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Игрок команды «Локомотив» Максим Осипов
Игрок команды СКА Юрий Паутов и игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов
Игроки команды СКА Лео Комаров и Марат Хуснутдинов
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Игрок команды «Локомотив» Павел Красовский радуется забитой шайбе в матче с командой СКА
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Игроки команды «Локомотив» радуются забитой шайбе в матче с командой СКА
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой «Локомотив»
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в матче с командой «Локомотив»
Вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Игрок команды СКА Никита Гусев и вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале
Игрок команды СКА Артем Швец-Роговой и вратарь команды «Локомотив» Эдвард Паскуале
Тренерский штаб команды СКА
Главный тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин со своей командой
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Локомотив»
Игрок команды «Локомотив» Артем Анисимов и игроки команды СКА Никита Гусев и Кирилл Кирсанов
Тренерский штаб команды «Локомотив» радуется победе в матче с командой СКА
19 ноября СКА проведёт домашний матч с «Сибирью», а «Локомотив» — с «Сочи».
СКА — «Локомотив» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 Полунин (Красковский), 04:41
0:2 Полунин (Коршков), 21:35
0:3 Полунин (Красковский), 44:11
1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов), 45:35
Статистика матча:
Броски: 51−41
Броски в створ: 18−22
Вбрасывания: 27−24
Блокированные броски: 10−22
Силовые приемы: 20−12
Штраф: 0−4
Вратари: Юханссон — Паскуале
Главные судьи: Константин Оленин, Иван Фатеев
Линейные судьи: Александр Захаренков, Никита Новиков