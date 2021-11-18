Запланированное строительство трамвайной линии в московских районах Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово вызвало отчаянное сопротивление местных жителей. Горожане требуют отказаться от реализации, по их мнению, вредного и ненужного проекта строительства под окнами домов трамвайной линии от Открытого шоссе до метро Измайловская. Что это, эгоизм москвичей или волюнтаристское решение городских чиновников? ИА REGNUM разобралось в причинах, породивших очередной градостроительный конфликт.

24 сентября 2021 года на портале «Активный гражданин» (АГ) москвичей оповестили «о начале общественных обсуждений по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети от Открытого шоссе до Первомайской улицы в створе улиц Монтажная — Щелковский проезд — 3-я Парковая улица со строительством трамвайной линии». Гражданам, проживающим на территории, в границах которой проводятся общественные обсуждения, а также тем, кто в этих местах работает, и еще ряду субъектов правоотношений было предложено высказаться по проекту.

Как уже не раз случалось, многие принять участие в обсуждении не смогли. У одних не получилось войти на страницу проекта в прозванный в народе «фиктивным» АГ, а другие просто не верят в объективность электронной демократии. Поэтому москвичи собирают подписи и по мере накопления сдают их в мэрию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пересечение 3-й Парковой и Первомайской улиц. Восточный округ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 3-я Парковая и площадь у метро Измайловская. Восточный округ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 3-я Парковая. Восточный округ. Москва

Свое категорическое несогласие с проектом жители вышеозначенных районов объясняют тем что при строительстве улиц, по которым власти вознамерились проложить трамвайную линию, изначально не предполагалось, что по ним запустят рельсовый транспорт. Более того, прошлые генеральные планы Москвы, включая действующий, также не предусматривали такой возможности.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 3-я Парковая. Восточный округ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 3-я Парковая. Восточный округ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 3-я Парковая. Восточный округ. Москва

Кроме того, улицы по которым проложат трамвайные пути, очень узкие, так как являются дорогами районного значения, а значит, прокладывать их будут в условиях стесненной застройки, почти вплотную к стенам домов. Чтобы сохранить автомобильное движение, на отдельных участках дорогу придется расширять, для чего нужно будет вырубить сотни деревьев, которые сейчас защищают близлежащие жилые массивы от выхлопных газов, пыли с проезжей части, негативного акустического воздействия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 3-я Парковая. Восточный округ. Москва

На некоторых участках планируемой трамвайной линии расстояние до домов сократится буквально до считанных метров. Граждане опасаются, что вибрация от проходящих трамваев будет разрушать близлежащие строения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пересечение Монтажной улицы и Щелковского шоссе. Восточный округ. Москва

В принципе, горожане не обязаны предлагать чиновникам альтернативные варианты, иначе зачем существуют все эти Москомархитектура, институт Генплана и проектные бюро? Только вот наученные горьким опытом общения с городскими властями, которые, не отступая от ранее взятого тона, сразу же обвинили граждан в эгоизме, жители затрагиваемых строительством районов предложили провести трамвайную линию к другим станциям метро.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Щелковский проезд. Восточный округ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пересечение Монтажной улицы и Щелковского шоссе. Восточный округ. Москва

В свою очередь чиновники ссылаются на действующий Генплан и Адресную инвестиционную программу, когда объясняют выбор маршрута. Однако ни депутатам, ни местным жителям не удалось найти в вышеозначенных документах каких-либо упоминаний о трамвайной линии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монтажная улица. Восточный округ. Москва

В беседе с ИА REGNUM муниципальный депутат района Измайлово Надежда Загордан раскрыла детали встречи с заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергеем Костиным. После общения с чиновниками стало понятно, чем вызвано желание проложить линию так и никак иначе.

На встрече гражданам, а среди них были и депутаты Мосгордумы, объяснили, что магистральные улицы бывают общегородского и районного значения. На улицах районного значения строительство трамвайных линий запрещено, а вот на общегородских можно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монтажная улица. Восточный округ. Москва

Ни депутаты, ни местные жители так и не поняли, при чём тут Генплан, когда на нем недвусмысленно отражено, что улицы, по которым поедут трамваи, районного значения. В ходе дальнейшей беседы всё же выяснились истинные цели проекта. Господин Костин объяснил, что в этих районах ожидается увеличение населения. Население Метрогородка увеличится на 54%, в Гольяново прибавится 27 тысяч, иначе 16%, в Измайлово прибавится почти половина от уже имеющихся жителей (45%), а в Северном Измайлово столичные власти ждут 20,5 тысяч (23%).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пересечение улиц Монтажной и Николая Химушкина. Восточный округ. Москва

Нужно отметить, что люди будут там не только ночевать. Чиновники обещают создать на первых этажах зданий рабочие места. В отличие от представителя Москомархитектуры, мы можем называть вещи своими именами. Программа реновации, а это именно она, увеличит плотность населения почти на 50%. Вот для этих новых жителей уютных и комфортабельных реновационных домов и строят трамвайную линию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пересечение улиц Монтажной и Николая Химушкина. Восточный округ. Москва

Также выяснилось, что в 2010 году москвичи, голосуя за Генплан, настойчиво требовали сократить время в пути, видимо, уже тогда знали, что в реновационных районах Восточного административного округа Москвы на первых этажах зданий появятся места приложения труда. И теперь, выполняя волю горожан, чиновники намерены снизить время в дороге с нынешних 54 минут до 45, чтобы было как в Нью-Йорке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Николая Химушкина. Восточный округ. Москва

То, что при этом ухудшают качество жизни не меньшему количеству москвичей, наших заботливых сити-менеджеров нисколько не волнует. По словам господина Костина, нежелание дышать автомобильными выхлопами, терпеть вибрацию от трамвая есть не что иное как коллективный эгоизм.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытое шоссе. Восточный округ. Москва

Если вопрос с трамвайной линией разъяснился, то на вопрос, для чего ее намерены проложить именно до метро Измайлово и без того перегруженной Арбатско-Покровской линии метро, ни замглавы Москомархитектуры Костин, ни его группа поддержки из десятка специалистов ответить так и не смогли. Москвичи считают, что трамвай принес бы больше пользы, если бы его пустили в сторону станций Сокольнической линии. Однако по неизвестным причинам городские власти решили протянуть ветку до метро Измайлово и не намерены отказываться от своих планов. На то, что для этого придется вырубить сотни деревьев, запечатать пока еще открытые почвы и ухудшить жизнь тысячам горожан, в мэрии вновь не обратили внимания.