Метрогородок — молодой район относительно близлежащих, которые возникли из сел Богородское, Черкизово, Гольяново, Калошино, Абрамцевл, Черницыно. Район начал застраиваться в начале XIX века. Первые дома были деревянные каркасные барачного типа. Во времена начала строительства метрополитена для нужд «Метростроя» появилась автобаза возле окружной железной дороги со стороны Метрогородка. Здесь же возводилось жилье для строителей метро.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лось

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД «Бульвар Рокоссовского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД «Бульвар Рокоссовского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД «Белокаменная»

Крупнейший по площади район Метрогородок расположен в Восточном административном округе города Москвы. Большую часть территории, 80% занимает национальный парк «Лосиный Остров». Всего площадь района составляет 2757 гектаров, а население на 1 января 20 201 году составляло 38 872 человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окружная дорога расположена на границе Богородского района и Метрогородка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лось

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лосиный остров

На территории района нет станции метро. Ближайшая станция метро «Бульвар Рокоссовского» расположена в Богородском районе. Добраться до района можно также по МЦД до станций «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная», а далее уже на трамвае или автобусе через мост. Трамвайные пути пронизывают район и делят его на две части.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трамвай на мосту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последний из оставшихся домов 40-х годов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23

Узкий мостик, построенный в 1908 году, через окружную дорогу и одноколейная дорога с трамвайчиком позволяли людям добираться до Лосиного острова, чтобы погулять и сходить пособирать грибы и ягоды. После введения в эксплуатацию первых станций метрополитена, в 40-х годах встал вопрос о хорошей дороге и трамвайно-автомобином путепроводе. В это же время руками пленных немцев вместо бараков были построены двух — трех-этажные дома с высокими потолками и большими окнами, с водопроводом и канализацией. Квартиры в них получали работники Метростроя и автобазы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Около ТЭЦ-23

Завод железобетонных изделий переезжает в район в начале 50-х. Он производит продукцию доя строительства метро, дорог, путепроводов, мостов. Сам завод ЖБИ основан в 1932 году и до сих пор функционирует.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилой квартал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лосиный остров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трамвайные пути

Метрогородок застраивается пятиэтажными домами с покатыми крышами и высокими потолками на четной стороне Открытого шоссе. В начале 60-х начинается строительство хрущевок и немного позже блочных девятиэтажек на нечетной стороне Открытого шоссе. В 70-десятые появляются новые жилые кварталы. Трамвайный круг переносят к опушке леса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трубы ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк около ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк около ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк около ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девятиэтажный дом напротив ТЭЦ-23

В непосредственной близости жилой застройки района Метрогородок находиться ТЭЦ-23, первый блок которой введен в эксплуатацию 17 декабря 1966 года. В связи с бурным жилищным строительством и высокими темпами промышленного роста Москвы станцию расширяли, чтобы получать дополнительную выработку электричества и тепла. Сейчас она является одной из крупнейших электростанций Мосэнерго с установленной электрической мощностью 1420 МВт, а установленная тепловая мощность 4530 Гкал/ч. В основном теплоэлектроцентраль работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией Восточный, частично Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы с населением более 2 млн человек. Для снижения шума от градирен и автотрансформаторов на ТЭЦ-23 смонтированы специальные шумозащитные экраны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трубы ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Район Метрогородок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилая застройка возле ТЭЦ-23

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плодоовощная база

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Промзона

В Метрогородке находятся Черкизовский завод и Микояновский мясокомбинат, лесное хозяйство, плодоовощная база Куйбышевская и ряд промышленных предприятий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны

Сегодняшний Метрогородок мало похож на район прошлых лет, но строительство продолжается. На территории промзоны активно ведется строительство многоэтажных человейников. Большая часть района включена в программу сноса домов. Сколько этажей появится вместо пятиэтажной застройки… В районе также строятся новые дороги, мосты и меняются транспортные маршруты. Рассматривается проект нового маршрута трамвая от Метрогородка. Новая линия соединит четыре района: Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Человейники около Окружной дороги