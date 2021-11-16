На ВДНХ прошёл фестиваль «Встреча традиций», на котором собрались хлебные мастера со всей страны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Для мастеров-хлебопеков на площади Промышленности ВДНХ возвели крытый шатёр площадью 600 квадратных метров. Здесь в рамках фестиваля прошли мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, интерактивная анимационная программа с народными играми и забавами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление татарского хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лепешки из тандыра. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Пекари рассказали о национальных традициях хлебопечения, а также поделились рецептами приготовления хлеба четырех сторон света: в русской печи (Запад), в тандыре (Юг), на сковороде (Восток), на шампурах (Север). На мастер-классах гости фестиваля смогли принять участие в традиционных народных ремеслах, а также увидеть полный цикл изготовления хлеба: от закваски до готовой сдобы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ

Мероприятие прошло в формате COVID-free: на входе необходимо было предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.