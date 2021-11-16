На ВДНХ прошёл фестиваль «Встреча традиций», на котором собрались хлебные мастера со всей страны.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Для мастеров-хлебопеков на площади Промышленности ВДНХ возвели крытый шатёр площадью 600 квадратных метров. Здесь в рамках фестиваля прошли мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, интерактивная анимационная программа с народными играми и забавами.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление татарского хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лепешки из тандыра. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Пекари рассказали о национальных традициях хлебопечения, а также поделились рецептами приготовления хлеба четырех сторон света: в русской печи (Запад), в тандыре (Юг), на сковороде (Восток), на шампурах (Север). На мастер-классах гости фестиваля смогли принять участие в традиционных народных ремеслах, а также увидеть полный цикл изготовления хлеба: от закваски до готовой сдобы.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Мероприятие прошло в формате COVID-free: на входе необходимо было предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.