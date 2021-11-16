С 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил прием рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные трубы для подачи кислорода. Работы по перепрофилированию были проделаны буквально за месяц.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

Александр Погожев ИА REGNUM Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода

Александр Погожев ИА REGNUM Работы по установке дополнительного оборудования для хранения медицинского кислорода

Медперсонал завершает санобработку, укомплектовывает запасы медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, составляют график дежурства.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка ковидного госпиталя к приему пациентов с COVID-19

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь

Александр Погожев ИА REGNUM Реанимационные палаты

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи, пероборудованного под ковидный госпиталь, проверяет оборудование для подачи медицинского кислорода

Александр Погожев ИА REGNUM Трубы, по которым поступает медицинский кислород в палаты

Александр Погожев ИА REGNUM Клапан для подключения к медицинскому кислороду

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе

В госпитале предусмотрено 162 места для больных COVID-19, 50 мест предусмотрено для рожениц с коронавирусом. Реанимация вместе с операционными и родильным отделением расположились на четвертом этаже. В отделении реанимации увеличили число мест с шести до двенадцати. Третий этаж отведен под общие палаты и палаты для новорожденных. На втором и первом этаже также находятся общие палаты для больных коронавирусом. Помимо этого, на первом этаже предусмотрено приемное отделение и «зеленая зона».

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорожденых

Александр Погожев ИА REGNUM Бокс для новорожденных

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для приема пациентов

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник ковидного госпиталя, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации заполняет журнал

Роддом перепрофилировали под ковидный госпиталь неслучайно. Больница изначально обеспечена оборудованием для хранения и применения медицинского кислорода, а в связи с перепрофилированием было принято решение увеличить объемы хранения, и в данный момент на территории ведутся работы по монтажу емкости для закачки медицинского кислорода.

Александр Погожев ИА REGNUM Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Андрей Пучков

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации

Александр Погожев ИА REGNUM Шкаф с СИЗами

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты к приему пациентов

Александр Погожев ИА REGNUM Акушерский пост

Александр Погожев ИА REGNUM Главврач больницы делает обход переоборудованного госпиталя

Александр Погожев ИА REGNUM Пустой коридор в ковидном госпитале

Несмотря на то, что жители Ставрополя были возмущены перепрофилированием роддома, на ход выполняемых работ это не повлияло. В правительстве Ставропольского края заверили, что перинатальные центры Ставрополя способны справиться с нагрузкой, роженицам с коронавирусом больше не придется ехать рожать в Пятигорский роддом, который в прошлом году также переоборудовали под госпиталь для пациентов с COVID-19.