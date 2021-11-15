После длительной реконструкции в Маховой башне Смоленской крепости открылась новая экспозиция «Стрелецкий мiр», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Посетители башни, построенной более четырех столетий назад, смогут увидеть десятки артефактов с полутысячелетней историей.

Василий Иванов ИА REGNUM Маховая башня Смоленской крепости

Смоленская крепость — крупнейшая кирпичная крепость в мире, памятник рубежа XVI—XVII веков. Ее именуют «первым национальным проектом» России, поскольку крепость было предписано «делати всеми городами Русского государства»: мастера и строительные материалы собирались почти со всей страны.

В этот период Смоленск был крупным торговым центром в пограничных землях, конечным пунктом торговли литовских и польских купцов. В целях защиты города была отстроена крепостная стена протяжённостью 6,5 км, включавшая в себя 38 башен.

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструированная карта крепости с экспонатами

На сегодняшний день центральную часть Смоленска охватывают почти 3 километра сохранившихся стен и 18 башен. Сейчас одна из башен, Маховая, после длительной работы музейных специалистов открыла свои двери для гостей.

Василий Иванов ИА REGNUM Музей «Смоленская крепость»

Василий Иванов ИА REGNUM Один из кирпичей, из которых построена башня

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент исторической кладки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Стрелецкий мiр»

Василий Иванов ИА REGNUM На экскурсии гостей знакомят с жизнью и бытом смоленских стрельцов

Василий Иванов ИА REGNUM Женский костюм. Реконструкция

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Стрелецкий мiр»

Василий Иванов ИА REGNUM Серьги-двойчатки

Василий Иванов ИА REGNUM Большая пуговица с боярского наряда

Василий Иванов ИА REGNUM Ковши и стаканы

Вниманию горожан и гостей Смоленска представлена экспозиция «Стрелецкий мiр», посвященная жизни смоленского общества конца XVI—XVII веков, значительную часть которого на тот момент составляли стрельцы и их семьи. Экспозиция рассказывает об особенностях организации стрелецкой службы и быта. Гостей башни встречает карта Смоленска, реконструированная группой специалистов во главе с директором музея Сергеем Пиляком на основе исторических документов XVII века. На самой карте размещена система экспонатов, относящихся к той или иной сфере жизни жителей Смоленска XVI—XVII веков. Так, на месте городского торга представлены ложки и чарка, рядом с Государевым двором — наградная копейка — «бабушка» современных медалей.

Василий Иванов ИА REGNUM Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк

Василий Иванов ИА REGNUM Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент карты крепости с размещенными на ней экспонатами

Василий Иванов ИА REGNUM Наградная копейка

Василий Иванов ИА REGNUM Монета Орт Речь Посполитая. 1623

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Стрелецкий мiр»

Василий Иванов ИА REGNUM Свистулька

Василий Иванов ИА REGNUM Букварь Кариона Истомина — копия

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник музея демонстрирует гостям вооружение ратников

На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых литые и чеканные пуговицы, женские украшения, наперсные кресты, реконструированные костюмы стрельцов и городских обывателей и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM На втором ярусе экспозиция раскрывает духовную сторону жизни смолян XVI–XVII вв

Василий Иванов ИА REGNUM Украшения для икон

Василий Иванов ИА REGNUM Икона «Двунадесятые праздники». XVI век. Кость, резьба

Василий Иванов ИА REGNUM Наперсная икона «Богоматерь Оранта Великая Панагия»

Василий Иванов ИА REGNUM Кресты наперсные на цепях

Василий Иванов ИА REGNUM Венчики и цаты

Василий Иванов ИА REGNUM Копейка из XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Наперсный крест

В настоящее время башня Маховая открыта в тестовом режиме. Посещение выставки «Стрелецкий мiр» организовано по экскурсионным сеансам.

Василий Иванов ИА REGNUM На верхнем ярусе башни располагается смотровая площадка, а также небольшая экспозиция, посвященная календарному распорядку стрелецкой жизни

Василий Иванов ИА REGNUM Внутренняя часть навершия башни