После длительной реконструкции в Маховой башне Смоленской крепости открылась новая экспозиция «Стрелецкий мiр», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Посетители башни, построенной более четырех столетий назад, смогут увидеть десятки артефактов с полутысячелетней историей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Маховая башня Смоленской крепости

Смоленская крепость — крупнейшая кирпичная крепость в мире, памятник рубежа XVI—XVII веков. Ее именуют «первым национальным проектом» России, поскольку крепость было предписано «делати всеми городами Русского государства»: мастера и строительные материалы собирались почти со всей страны.

В этот период Смоленск был крупным торговым центром в пограничных землях, конечным пунктом торговли литовских и польских купцов. В целях защиты города была отстроена крепостная стена протяжённостью 6,5 км, включавшая в себя 38 башен.

Василий Иванов ИА REGNUM
Реконструированная карта крепости с экспонатами

На сегодняшний день центральную часть Смоленска охватывают почти 3 километра сохранившихся стен и 18 башен. Сейчас одна из башен, Маховая, после длительной работы музейных специалистов открыла свои двери для гостей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Музей «Смоленская крепость»
Василий Иванов ИА REGNUM
Один из кирпичей, из которых построена башня
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент исторической кладки
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Василий Иванов ИА REGNUM
На экскурсии гостей знакомят с жизнью и бытом смоленских стрельцов
Василий Иванов ИА REGNUM
Женский костюм. Реконструкция
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Василий Иванов ИА REGNUM
Серьги-двойчатки
Василий Иванов ИА REGNUM
Большая пуговица с боярского наряда
Василий Иванов ИА REGNUM
Ковши и стаканы

Вниманию горожан и гостей Смоленска представлена экспозиция «Стрелецкий мiр», посвященная жизни смоленского общества конца XVI—XVII веков, значительную часть которого на тот момент составляли стрельцы и их семьи. Экспозиция рассказывает об особенностях организации стрелецкой службы и быта. Гостей башни встречает карта Смоленска, реконструированная группой специалистов во главе с директором музея Сергеем Пиляком на основе исторических документов XVII века. На самой карте размещена система экспонатов, относящихся к той или иной сфере жизни жителей Смоленска XVI—XVII веков. Так, на месте городского торга представлены ложки и чарка, рядом с Государевым двором — наградная копейка — «бабушка» современных медалей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк
Василий Иванов ИА REGNUM
Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент карты крепости с размещенными на ней экспонатами
Василий Иванов ИА REGNUM
Наградная копейка
Василий Иванов ИА REGNUM
Монета Орт Речь Посполитая. 1623
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Василий Иванов ИА REGNUM
Свистулька
Василий Иванов ИА REGNUM
Букварь Кариона Истомина — копия
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудник музея демонстрирует гостям вооружение ратников

На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых литые и чеканные пуговицы, женские украшения, наперсные кресты, реконструированные костюмы стрельцов и городских обывателей и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM
На втором ярусе экспозиция раскрывает духовную сторону жизни смолян XVI–XVII вв
Василий Иванов ИА REGNUM
Украшения для икон
Василий Иванов ИА REGNUM
Икона «Двунадесятые праздники». XVI век. Кость, резьба
Василий Иванов ИА REGNUM
Наперсная икона «Богоматерь Оранта Великая Панагия»
Василий Иванов ИА REGNUM
Кресты наперсные на цепях
Василий Иванов ИА REGNUM
Венчики и цаты
Василий Иванов ИА REGNUM
Копейка из XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Наперсный крест

В настоящее время башня Маховая открыта в тестовом режиме. Посещение выставки «Стрелецкий мiр» организовано по экскурсионным сеансам.

Василий Иванов ИА REGNUM
На верхнем ярусе башни располагается смотровая площадка, а также небольшая экспозиция, посвященная календарному распорядку стрелецкой жизни
Василий Иванов ИА REGNUM
Внутренняя часть навершия башни
Василий Иванов ИА REGNUM
Рядом с башней организована баннерная выставка, посвященная истории пребывания Петра I в Смоленске