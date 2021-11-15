После длительной реконструкции в Маховой башне Смоленской крепости открылась новая экспозиция «Стрелецкий мiр», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Посетители башни, построенной более четырех столетий назад, смогут увидеть десятки артефактов с полутысячелетней историей.
Маховая башня Смоленской крепости
Смоленская крепость — крупнейшая кирпичная крепость в мире, памятник рубежа XVI—XVII веков. Ее именуют «первым национальным проектом» России, поскольку крепость было предписано «делати всеми городами Русского государства»: мастера и строительные материалы собирались почти со всей страны.
В этот период Смоленск был крупным торговым центром в пограничных землях, конечным пунктом торговли литовских и польских купцов. В целях защиты города была отстроена крепостная стена протяжённостью 6,5 км, включавшая в себя 38 башен.
Реконструированная карта крепости с экспонатами
На сегодняшний день центральную часть Смоленска охватывают почти 3 километра сохранившихся стен и 18 башен. Сейчас одна из башен, Маховая, после длительной работы музейных специалистов открыла свои двери для гостей.
Музей «Смоленская крепость»
Один из кирпичей, из которых построена башня
Фрагмент исторической кладки
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
На экскурсии гостей знакомят с жизнью и бытом смоленских стрельцов
Женский костюм. Реконструкция
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Большая пуговица с боярского наряда
Вниманию горожан и гостей Смоленска представлена экспозиция «Стрелецкий мiр», посвященная жизни смоленского общества конца XVI—XVII веков, значительную часть которого на тот момент составляли стрельцы и их семьи. Экспозиция рассказывает об особенностях организации стрелецкой службы и быта. Гостей башни встречает карта Смоленска, реконструированная группой специалистов во главе с директором музея Сергеем Пиляком на основе исторических документов XVII века. На самой карте размещена система экспонатов, относящихся к той или иной сфере жизни жителей Смоленска XVI—XVII веков. Так, на месте городского торга представлены ложки и чарка, рядом с Государевым двором — наградная копейка — «бабушка» современных медалей.
Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк
Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком
Фрагмент карты крепости с размещенными на ней экспонатами
Монета Орт Речь Посполитая. 1623
Экспозиция «Стрелецкий мiр»
Букварь Кариона Истомина — копия
Сотрудник музея демонстрирует гостям вооружение ратников
На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых литые и чеканные пуговицы, женские украшения, наперсные кресты, реконструированные костюмы стрельцов и городских обывателей и многое другое.
На втором ярусе экспозиция раскрывает духовную сторону жизни смолян XVI–XVII вв
Икона «Двунадесятые праздники». XVI век. Кость, резьба
Наперсная икона «Богоматерь Оранта Великая Панагия»
Кресты наперсные на цепях
В настоящее время башня Маховая открыта в тестовом режиме. Посещение выставки «Стрелецкий мiр» организовано по экскурсионным сеансам.
На верхнем ярусе башни располагается смотровая площадка, а также небольшая экспозиция, посвященная календарному распорядку стрелецкой жизни
Внутренняя часть навершия башни
Рядом с башней организована баннерная выставка, посвященная истории пребывания Петра I в Смоленске