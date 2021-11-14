Крымские «моржи» открыли зимний сезон — фоторепортаж
14 ноября 2021
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На городском пляже в Балаклаве состоялось открытие сезона зимнего плавания. В мероприятии приняли участие местные клубы «моржей».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участница заплыва
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заплыв
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Виды Балаклавы
Пловцы соревновались в скоростных заплывах на 25, 50 и 200 метров, после чего состоялся традиционный массовый заплыв. Безопасность в море обеспечивали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю, а на суше дежурила бригада медиков.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участник заплыва
Александр Полегенько ИА REGNUM
После заплыва
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участники согревались горячим чаем
Александр Полегенько ИА REGNUM
После заплыва
Александр Полегенько ИА REGNUM
Кабинка для переодевания
Александр Полегенько ИА REGNUM
После заплыва
Александр Полегенько ИА REGNUM
На набережной Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Мероприятие завершилось подведением итогов заплывов и награждением победителей.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Завершение заплыва
Отметим, температура воды в Чёрном море, в районе Севастополе, сегодня составляла около 15 °C. Для неподготовленного человека вода такой температуры считается достаточно холодной. Погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время.