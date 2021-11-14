На городском пляже в Балаклаве состоялось открытие сезона зимнего плавания. В мероприятии приняли участие местные клубы «моржей».

Александр Полегенько ИА REGNUM Участница заплыва

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Заплыв

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Балаклавы

Пловцы соревновались в скоростных заплывах на 25, 50 и 200 метров, после чего состоялся традиционный массовый заплыв. Безопасность в море обеспечивали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю, а на суше дежурила бригада медиков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Участник заплыва

Александр Полегенько ИА REGNUM После заплыва

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники согревались горячим чаем

Александр Полегенько ИА REGNUM После заплыва

Александр Полегенько ИА REGNUM Кабинка для переодевания

Александр Полегенько ИА REGNUM После заплыва

Александр Полегенько ИА REGNUM На набережной Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию

Мероприятие завершилось подведением итогов заплывов и награждением победителей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Массовый заплыв «моржей»

Александр Полегенько ИА REGNUM Массовый заплыв «моржей»

Александр Полегенько ИА REGNUM Массовый заплыв «моржей»

Александр Полегенько ИА REGNUM Массовый заплыв «моржей»

Александр Полегенько ИА REGNUM Массовый заплыв «моржей»

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение заплыва

Отметим, температура воды в Чёрном море, в районе Севастополе, сегодня составляла около 15 °C. Для неподготовленного человека вода такой температуры считается достаточно холодной. Погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время.