Район с плохой экологией, дешёвым жильём, однотипной застройкой и отсутствием инфраструктуры. Всё это можно сказать про московский район Некрасовку.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Некрасовка находится за МКАД, граничит с Люберцами и районом Косино-Ухтомское. За счёт дешёвого жилья Некрасовка — самый быстрорастущий район Москвы и один из лидеров в рейтинге самых неблагоприятных районов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких Полях

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких Полях

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

История Некрасовки началась в 1915 году. До этого на территории района находилось село Бедрино с одноименной усадьбой. Одними из последних владельцев усадьбы были купцы-чаеторговцы Некрасовы, от них раойн и получил своё название. В начале XX века все эти земли были скуплены и на них возникли Люберецкие поля орошения как часть Московской канализации. Эти поля фильтрации использовались для естественной очистки сточных вод. В 1915 году на этом месте возник посёлок Некрасовка, в котором поселились работники полей фильтрации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал». Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал». Некрасовка. Москва

В 1962 году была введена в строй Люберецкая станция аэрации. И в этом же году посёлок Некрасовка переходит в административное подчинение Москвы, после чего использование полей аэрации прекращается. Люберецкая станция до сих пор одна из крупнейших станций в Европе и очищает более половины сточных вод Москвы. В 2002 году Некрасовка получает статус района Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дачные участки Люберецкого района граничат с Некрасовкой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Теплицы АО «Совхоз им. Горького». Входит в состав Некрасовки. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

На Люберецких полях возводят большой жилищный массив, который продолжает строиться и в настоящее время. Жильё в Некрасовке имеет достаточно низкую стоимость в сравнении с другими районами. Здесь предоставляют жильё льготным категориям граждан, обманутым дольщикам, сиротам. И если в 2016 году в Некрасовке проживало 43,6 тысячи человек, то по состоянию на 2021 год население района выросло почти до 99 тысяч.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство новых жилых домов. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство новых домов. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство новых домов. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство новых домов. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор нового дома. Почти всю проезжую часть занимает остановка для спецтранспорта. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Такая скорость роста района порождает проблемы. Власти Москвы стараются при строительстве района возводить и социальные объекты. В Некрасовке построены современные школы, детские сады и поликлиники. Практически в каждом дворе есть детские и спортивные площадки. В 2019 году в новой Некрасовке появляется одноименная станция метро.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Некрасовка» Некрасовской линии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Некрасовка» Некрасовской линии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

В отличие от старой части района, в новой Некрасовке практически нет парков и зелёных зон. На многих улицах новой Некрасовки есть велосипедные дорожки, но и они проходят среди домов. На сегодняшний день открыт только небольшой сквер Победы. Сейчас в центре Некрасовки у метро строится большой парк, который обещают открыть в 2022 году. Там же строится большой спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-34 в сквере Победы, открытый в сентябре 2021 года. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дефицит прогулочных мест. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Велосипедные дорожки. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Деревянный пешеходный переход. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ремонт дороги. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство парка возле метро. Некрасовка. Москва

В Некрасовке есть большое заброшенное и дикое Чёрное озеро. Еще к 2020 году власти обещали построить на берегах озера грандиозный парк. Но озеро как было заброшенным, так и осталось. Новая дата создания парка — 2022 год.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд. Некрасовка. Москва

Торговая сеть Некрасовки представлена небольшим торговым центром у метро и магазинами товаров первой необходимости шаговой доступности. Также в Некрасовке нет кинотеатров, единственный небольшой Дом культуры находится в старой Некрасовке и построен в 1924 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм иконы Божией Матери «Воспитание» в старой Некрасовке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мемориал воинам — жителям посёлка Некрасовка, павшим в Великой Отечественной войне. Старая Некрасовка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры «Заречье». Старая Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Старая Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единственная пятиэтажка, расселенная при Лужкове, но не снесенная. В ней до сих пор работают почта и продуктовый магазин. Старая Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Аллея сказок. Старая Некрасовка. Москва

Еще одна проблема Некрасовки — дефицит парковочных мест. Не редки случаи, когда пожарные машины не могут подъехать к дому из-за большого количества припаркованных автомобилей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В Некрасовке дефицит парковочных мест

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разбитое окно нового дома. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улики стоят возле полицейского участка. Некрасовка. Москва

Особое беспокойство вызывает экологическая ситуация, жители района жалуются на неприятные запахи. Рядом с жилыми домами находится бывший полигон твердых отходов «Некрасовка», который работал с 1997 по 2000 год. А в пяти километрах от Некрасовки находится полигон «Кучино», закрытый в 2017 году после обращения жительницы во время прямой линии к Владимиру Путину. Также недалеко от Некрасовки находится мусоросжигательный завод №4, который является источником выброса вредных веществ. Различные инициативные группы борются за закрытие завода, но пока безрезультатно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рекультивируемый полигон твёрдых бытовых отходов. Некрасовка. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детская площадка на фоне рекультивируемого полигона твёрдых бытовых отходов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство парка у метро. Видна труба Московского мусоросжигательного завода. Некрасовка. Москва