11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сборная России по футболу в матче девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 разгромила сборную Кипра со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские боллельщики

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки сборной Кипра перед началом матча против команды сборной России

Первый мяч в дебюте первого тайма забил атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после передачи Федора Смолова — 1:0. В начале второй половины Федор Смолов удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке одноклубник Ерохина Андрей Мостовой отметился забитым мячом, замкнув передачу Александра Головина — 3:0. Через шесть минут 27-летний фланговый защитник «сине-бело-голубых» Алексей Сутормин довел счет до разгромного — 4:0. В конце матча вышедший на замену Антон Заболотный забил пятый мяч в ворота Димитриса Димитриу — 5:0. Через пять минут Ерохин оформил дубль и установил окончательный счет — 6:0. Результативную передачу записали на Заболотного.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Сутормин

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Федор Смолов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь сборной Кипра Димитрис Димитриу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Федор Смолов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь сборной Кипра Димитрис Димитриу

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной Кипра Костакис Артиматас

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Сутормин

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок сборной Кипра Пьерос Сотириу

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Федор Смолов

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Александр Головин

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Александр Головин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь сборной России Матвей Сафонов

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Сутормин

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Александр Головин

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки сборной России забивают гол в ворота сборной Кипра

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной Кипра Рафаил Мамас

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Андрей Мостовой радуется забитому голу в ворота сборной Кипра

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной Кипра Андроникос Какулис

Дарья Драй ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Максим Осипенко

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Сергей Терехов и вратарь сборной России Матвей Сафонов

Статистика матча (Россия/Кипр)

Удары 19/4

Удары в створ 14/1

Владение 57%/43%

Угловые ¾

Нарушения 8/10

Составы команд:

Россия: Сафонов, Дивеев (Чистяков, 67'), Осипенко, Терехов, Сутормин, Фомин (Глебов, 67'), Головин (Зобнин, 57'), Ерохин, Миранчук, Мостовой (Ионов, 72'), Смолов (Заболотный, 57').

Кипр: Димитриу, Каро, Сотириу, Лаифис, Иоанну, Псалтис (Деметриу, 46'), Артиматас, Кастанос (Антониадис, 83'), Сотериу (Какоулис, 74'), Популис (Шполярич, 83'), Ционис (Мамас, 68').

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки сборной России радуются победе в матче против сборной Кипра

Сборная России, одержав седьмую победу в группе H и набрав 22 очка, укрепилась на первой строчке. Сборная Кипра с пятью очками осталась на последнем месте.