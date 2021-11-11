11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сборная России по футболу в матче девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 разгромила сборную Кипра со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Российские боллельщики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной Кипра перед началом матча против команды сборной России

Первый мяч в дебюте первого тайма забил атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после передачи Федора Смолова — 1:0. В начале второй половины Федор Смолов удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке одноклубник Ерохина Андрей Мостовой отметился забитым мячом, замкнув передачу Александра Головина — 3:0. Через шесть минут 27-летний фланговый защитник «сине-бело-голубых» Алексей Сутормин довел счет до разгромного — 4:0. В конце матча вышедший на замену Антон Заболотный забил пятый мяч в ворота Димитриса Димитриу — 5:0. Через пять минут Ерохин оформил дубль и установил окончательный счет — 6:0. Результативную передачу записали на Заболотного.

Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Алексей Сутормин
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Федор Смолов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь сборной Кипра Димитрис Димитриу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Федор Смолов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь сборной Кипра Димитрис Димитриу
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной Кипра Костакис Артиматас
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Алексей Сутормин
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок сборной Кипра Пьерос Сотириу
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Федор Смолов
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Александр Головин
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Александр Головин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь сборной России Матвей Сафонов
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Алексей Сутормин
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Александр Головин
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной России забивают гол в ворота сборной Кипра
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной Кипра Рафаил Мамас
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Андрей Мостовой радуется забитому голу в ворота сборной Кипра
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной Кипра Андроникос Какулис
Дарья Драй ИА REGNUM
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Максим Осипенко
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист сборной России Сергей Терехов и вратарь сборной России Матвей Сафонов

Статистика матча (Россия/Кипр)

Удары 19/4

Удары в створ 14/1

Владение 57%/43%

Угловые ¾

Нарушения 8/10

Составы команд:

Россия: Сафонов, Дивеев (Чистяков, 67'), Осипенко, Терехов, Сутормин, Фомин (Глебов, 67'), Головин (Зобнин, 57'), Ерохин, Миранчук, Мостовой (Ионов, 72'), Смолов (Заболотный, 57').

Кипр: Димитриу, Каро, Сотириу, Лаифис, Иоанну, Псалтис (Деметриу, 46'), Артиматас, Кастанос (Антониадис, 83'), Сотериу (Какоулис, 74'), Популис (Шполярич, 83'), Ционис (Мамас, 68').

Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной России радуются победе в матче против сборной Кипра

Сборная России, одержав седьмую победу в группе H и набрав 22 очка, укрепилась на первой строчке. Сборная Кипра с пятью очками осталась на последнем месте.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки сборной России радуются победе в матче против сборной Кипра