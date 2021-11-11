11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сборная России по футболу в матче девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 разгромила сборную Кипра со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Игроки сборной Кипра перед началом матча против команды сборной России
Первый мяч в дебюте первого тайма забил атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после передачи Федора Смолова — 1:0. В начале второй половины Федор Смолов удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке одноклубник Ерохина Андрей Мостовой отметился забитым мячом, замкнув передачу Александра Головина — 3:0. Через шесть минут 27-летний фланговый защитник «сине-бело-голубых» Алексей Сутормин довел счет до разгромного — 4:0. В конце матча вышедший на замену Антон Заболотный забил пятый мяч в ворота Димитриса Димитриу — 5:0. Через пять минут Ерохин оформил дубль и установил окончательный счет — 6:0. Результативную передачу записали на Заболотного.
Футболист сборной России Алексей Сутормин
Футболист сборной России Федор Смолов
Вратарь сборной Кипра Димитрис Димитриу
Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра
Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Футболист сборной России Федор Смолов
Вратарь сборной Кипра Димитрис Димитриу
Футболист сборной Кипра Костакис Артиматас
Футболист сборной России Алексей Сутормин
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Игрок сборной Кипра Пьерос Сотириу
Футболист сборной России Федор Смолов
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Футболист сборной России Александр Головин
Футболист сборной России Александр Головин
Вратарь сборной России Матвей Сафонов
Футболист сборной России Алексей Сутормин
Футболист сборной России Александр Головин
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Игроки сборной России забивают гол в ворота сборной Кипра
Игроки сборной России радуются забитому голу в ворота сборной Кипра
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Футболист сборной Кипра Рафаил Мамас
Футболист сборной России Андрей Мостовой радуется забитому голу в ворота сборной Кипра
Футболист сборной Кипра Андроникос Какулис
Отборочный матч чемпионата мира-2022 по футболу между командами сборных Россия и Кипр
Футболист сборной России Максим Осипенко
Футболист сборной России Сергей Терехов и вратарь сборной России Матвей Сафонов
Статистика матча (Россия/Кипр)
Удары 19/4
Удары в створ 14/1
Владение 57%/43%
Угловые ¾
Нарушения 8/10
Составы команд:
Россия: Сафонов, Дивеев (Чистяков, 67'), Осипенко, Терехов, Сутормин, Фомин (Глебов, 67'), Головин (Зобнин, 57'), Ерохин, Миранчук, Мостовой (Ионов, 72'), Смолов (Заболотный, 57').
Кипр: Димитриу, Каро, Сотириу, Лаифис, Иоанну, Псалтис (Деметриу, 46'), Артиматас, Кастанос (Антониадис, 83'), Сотериу (Какоулис, 74'), Популис (Шполярич, 83'), Ционис (Мамас, 68').
Игроки сборной России радуются победе в матче против сборной Кипра
Сборная России, одержав седьмую победу в группе H и набрав 22 очка, укрепилась на первой строчке. Сборная Кипра с пятью очками осталась на последнем месте.
Игроки сборной России радуются победе в матче против сборной Кипра