Петербургский «Зенит» и «Урал» сыграли вничью. Игра прошла 7 ноября в Екатеринбурге в рамках четырнадцатого тура чемпионата России по футболу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Вячеслав Караваев

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Игорь Шалимов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Итоговый счёт составил 0:0. В ходе игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, но так и не смогли отличиться.

Алексей Колчин ИА REGNUM Михаил Кержаков

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Ярослав Ракицкий

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

По итогам прошедших игр «Зенит» пока находится на первом месте в турнирной таблице. У него 30 очков. А «Урал» располагается на 16-й позиции с 11-ю баллами.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Игорь Шалимов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Помазун

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит