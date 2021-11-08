«Зенит» и «Урал» не смогли определить победителя — фоторепортаж
8 ноября 2021
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Петербургский «Зенит» и «Урал» сыграли вничью. Игра прошла 7 ноября в Екатеринбурге в рамках четырнадцатого тура чемпионата России по футболу.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вячеслав Караваев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Шалимов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Итоговый счёт составил 0:0. В ходе игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, но так и не смогли отличиться.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Михаил Кержаков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Артём Дзюба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ярослав Ракицкий
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
По итогам прошедших игр «Зенит» пока находится на первом месте в турнирной таблице. У него 30 очков. А «Урал» располагается на 16-й позиции с 11-ю баллами.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Шалимов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Помазун
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Зенит
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сергей Семак