Без масок и дистанции: Великий Октябрь КПРФ в Москве — фоторепортаж
На Красной площади прошла памятная акция Коммунистической партии России, посвящённая 104-й годовщине Великой Октябрьской революции.
Участники акции с портретами Ленина и Сталина, цветами и флагами собрались на Манежной площади. После чего колонной проследовали к некрополю на Красной площади, чтобы возложить цветы к Мавзолею Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлёвской стены.
В завершение мероприятия лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился к журналистам с речью, посвящённой празднику 7 ноября.
Отметим, до 8 ноября включительно в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий, за исключением мероприятий, которые проводят по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.