На Красной площади прошла памятная акция Коммунистической партии России, посвящённая 104-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Василий Иванов ИА REGNUM Представители РРП

Василий Иванов ИА REGNUM На акции

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор участников акции

Василий Иванов ИА REGNUM На акции

Василий Иванов ИА REGNUM Акция 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM Начало акции

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор участников акции

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор участников акции

Василий Иванов ИА REGNUM К акции просиединились представители «Левого фронта»

Василий Иванов ИА REGNUM Начало акции было намечено на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции направляются на Красную площадь

Участники акции с портретами Ленина и Сталина, цветами и флагами собрались на Манежной площади. После чего колонной проследовали к некрополю на Красной площади, чтобы возложить цветы к Мавзолею Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлёвской стены.

Василий Иванов ИА REGNUM На акции

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов подходит к Мавзолею

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор участников акции

Василий Иванов ИА REGNUM Лидеры КПРФ заходят в Мавзолей Ленина

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов у Мавзолея

В завершение мероприятия лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился к журналистам с речью, посвящённой празднику 7 ноября.

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов на акции 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM У Мавзолея Ленина

Василий Иванов ИА REGNUM Акция 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции у Мавзолея

Василий Иванов ИА REGNUM Акция 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор участников акции

Отметим, до 8 ноября включительно в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий, за исключением мероприятий, которые проводят по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Акция 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM Акция 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На акции 7 ноября

7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.