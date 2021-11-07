На Красной площади прошла памятная акция Коммунистической партии России, посвящённая 104-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Василий Иванов ИА REGNUM
Представители РРП
Василий Иванов ИА REGNUM
На акции
Василий Иванов ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов ИА REGNUM
На акции
Василий Иванов ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало акции
Василий Иванов ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов ИА REGNUM
К акции просиединились представители «Левого фронта»
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало акции было намечено на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
На Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники акции направляются на Красную площадь

Участники акции с портретами Ленина и Сталина, цветами и флагами собрались на Манежной площади. После чего колонной проследовали к некрополю на Красной площади, чтобы возложить цветы к Мавзолею Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлёвской стены.

Василий Иванов ИА REGNUM
На акции
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники акции 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов подходит к Мавзолею
Василий Иванов ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов ИА REGNUM
Лидеры КПРФ заходят в Мавзолей Ленина
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов у Мавзолея

В завершение мероприятия лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился к журналистам с речью, посвящённой празднику 7 ноября.

Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов на акции 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
У Мавзолея Ленина
Василий Иванов ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники акции у Мавзолея
Василий Иванов ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
Сбор участников акции

Отметим, до 8 ноября включительно в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий, за исключением мероприятий, которые проводят по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
На акции 7 ноября

7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.