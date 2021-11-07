В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященная 80-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вечный огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Смена почетного караула
Василий Иванов ИА REGNUM
Смена почетного караула
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало церемонии возложения цветов
Василий Иванов ИА REGNUM
Возложение венков
Василий Иванов ИА REGNUM
Возложение венков
Василий Иванов ИА REGNUM
Оркестр
Василий Иванов ИА REGNUM
Пётр Бирюков
Василий Иванов ИА REGNUM
Пётр Бирюков возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата

По традиции было организовано торжественное построение войск. Церемония прошла под звуки военного оркестра почётного караула. В мероприятии приняли участие представители волонтерского движения и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Церемония завершилась минутой молчания.

Василий Иванов ИА REGNUM
Люди пришли к Александровскому саду, чтобы почтить память советских воинов

У ворот Александровского сада собрались жители города, чтобы также почтить память советских воинов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Почётный караул
Василий Иванов ИА REGNUM
Объявлена минута молчания
Василий Иванов ИА REGNUM
Минута молчания
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Оркестр
Василий Иванов ИА REGNUM
Военный оркестр

Напомним, 7 ноября 1941 года войска прошли по Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В параде участвовало более 28 тысяч человек, было задействовано 160 танков, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных и 128 орудий средней и малой мощности. В этом году из-за коронавируса традиционный парад на Красной площади был отменён.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом церемонии
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественное построение
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Волонтёры Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду