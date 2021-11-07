В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященная 80-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Вечный огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Смена почетного караула

Василий Иванов ИА REGNUM Смена почетного караула

Василий Иванов ИА REGNUM Начало церемонии возложения цветов

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение венков

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение венков

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр

Василий Иванов ИА REGNUM Пётр Бирюков

Василий Иванов ИА REGNUM Пётр Бирюков возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата

По традиции было организовано торжественное построение войск. Церемония прошла под звуки военного оркестра почётного караула. В мероприятии приняли участие представители волонтерского движения и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Церемония завершилась минутой молчания.

Василий Иванов ИА REGNUM Люди пришли к Александровскому саду, чтобы почтить память советских воинов

У ворот Александровского сада собрались жители города, чтобы также почтить память советских воинов.

Василий Иванов ИА REGNUM Почётный караул

Василий Иванов ИА REGNUM Объявлена минута молчания

Василий Иванов ИА REGNUM Минута молчания

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный марш

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный марш

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный марш

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр

Василий Иванов ИА REGNUM Военный оркестр

Напомним, 7 ноября 1941 года войска прошли по Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В параде участвовало более 28 тысяч человек, было задействовано 160 танков, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных и 128 орудий средней и малой мощности. В этом году из-за коронавируса традиционный парад на Красной площади был отменён.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное построение

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Волонтёры Москвы