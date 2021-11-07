В Москве вспоминают 80-ю годовщину парада на Красной площади — фоторепортаж
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященная 80-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
По традиции было организовано торжественное построение войск. Церемония прошла под звуки военного оркестра почётного караула. В мероприятии приняли участие представители волонтерского движения и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Церемония завершилась минутой молчания.
У ворот Александровского сада собрались жители города, чтобы также почтить память советских воинов.
Напомним, 7 ноября 1941 года войска прошли по Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В параде участвовало более 28 тысяч человек, было задействовано 160 танков, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных и 128 орудий средней и малой мощности. В этом году из-за коронавируса традиционный парад на Красной площади был отменён.