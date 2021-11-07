7 ноября в России отмечается памятная дата — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации от торжественных мероприятий решили отказаться.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Сувенирная лавка

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка и сбор к возложению цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Нашивка СССР

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка и сбор к возложению цветов

В Севастополе коммунисты собрались у памятника В.И. Ленину, чтобы возложить цветы и отдать ему дань памяти. На площади у памятника собралось несколько десятков человек.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Ленину в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Коммунисты Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Партийный билет

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка и сбор к возложению цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Напомним, 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину

Александр Полегенько ИА REGNUM Коммунисты Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание мероприятия 7 ноября