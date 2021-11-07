Праздник 7 ноября в Севастополе — фоторепортаж
7 ноября 2021
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7 ноября в России отмечается памятная дата — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации от торжественных мероприятий решили отказаться.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сувенирная лавка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка и сбор к возложению цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Нашивка СССР
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка и сбор к возложению цветов
В Севастополе коммунисты собрались у памятника В.И. Ленину, чтобы возложить цветы и отдать ему дань памяти. На площади у памятника собралось несколько десятков человек.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Ленину в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Коммунисты Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Партийный билет
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка и сбор к возложению цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Напомним, 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Коммунисты Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Окончание мероприятия 7 ноября
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложению цветов к памятнику Ленину