Станция Сокольнической линии «Прокшино» находится между станциями «Филатов Луг» и «Ольховая». Территориально она расположена в посёлке Сосенское, возле деревень Николо-Хованское и Прокшино, районов Новой Москвы Солнцево и Бутово, вблизи новых строящихся микрорайонов «Испанские кварталы» и «Испанские кварталы — 2».

Василий Иванов ИА REGNUM На входе в метро

Строительство станции началось в 2016 году и завершилось в 2019-м. Свое название она получила от расположенной по соседству одноименной деревни.

Василий Иванов ИА REGNUM На выходе из метро

Василий Иванов ИА REGNUM Спуск к поездам

Василий Иванов ИА REGNUM Платформа

Василий Иванов ИА REGNUM Космическая атмосфера станции «Прокшино»

По состоянию на данный момент пассажиропоток достигает 100 тысяч человек в сутки, а в часы пик — 10 тысяч человек в час.

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

По конструкции «Прокшино» — наземная крытая однопролётная станция с островной платформой.

Архитектурно «Прокшино» очень похожа на соседнюю станцию «Филатов Луг».

Василий Иванов ИА REGNUM Внешний вид станции «Прокшино»

Василий Иванов ИА REGNUM В центр за 35 минут!

Василий Иванов ИА REGNUM Покинуть станцию можно по лестницам или на лифтах

Внешняя форма металлического навеса футуристичная и аэродинамическая, а внутренний дизайн станций вдохновлён знаменитыми вокзалами XIX века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским в Нью-Йорке и Киевским в Москве. Станция перенимает их характерные черты в виде высоких сводчатых потолков и большой площади остекления.

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

Василий Иванов ИА REGNUM Сочетание металлических каркасов и стеклянных покрытий отсылает к вокзалам эпохи модерна

«Прокшино» и «Филатов Луг» также отличает рекордная высота потолков — 10 м, в то время как в среднем по Москве (для станций наземного и мелкого заложения) она не превышает пяти метров.

В оформлении вестибюля и станционных построек использовано большое количество стекла, металла и композитных материалов, естественного и искусственного камня. Панорамное витражное остекление пропускает на перрон много дневного света, что придает комплексу еще больше сходства со зданием вокзала.

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

От станции «Филатов Луг» «Прокшино» отличается цветовой гаммой станционных построек — выходов, касс, служебных помещений — и некоторых несущих конструкций: они декорированы не в желтых, а в темно-красных тонах.

Василий Иванов ИА REGNUM Лифты к выходам из метро с указанием маршрутов наземного транспорта

Василий Иванов ИА REGNUM Лестницы оборудованы перилами и пандусами

Василий Иванов ИА REGNUM Один из выходов станции «Прокшино»

Также на станции «Прокшино», наряду с «Лесопарковой», таблички и указатели продублированы на узбекском и таджикском языках. Это сделано в связи с тем, что отсюда отправляется автобусный маршрут до Многофункционального миграционного центра в Сахарово.

Василий Иванов ИА REGNUM Указатель

Василий Иванов ИА REGNUM Рядом с выходами располагаются карты и указатели

Василий Иванов ИА REGNUM Рядом с выходами располагаются карты и указатели

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Прокшино»

Близ станции расположены жилые комплексы: «Дубровка», «Испанские кварталы», «Николин парк» и «Прокшино». Ведётся строительство бизнес-квартала «Прокшино». А также планируется строительство горнолыжного комплекса с искусственным океаническим берегом.